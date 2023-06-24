BİM indirim günleri başlıyor! Tam 2 hafta sürecek: Bu fiyatları kaçıran pişman olur

BİM market zinciri büyük indirim ile müşterilerinin memnuniyetini bir kere daha ön plana getirdi. 27 Haziran Salı gününden itibaren tüketicilere özel indirim fırsatlarına gelin birlikte bakalım.

Yeni Aktüel Ürünleri Kapıda!

Mağaza zinciri, tüketicilere ekonomik bir alışveriş deneyimi sunmak için uygun fırsatlarla dolu ürünlerini raflara dizdi. Bu hafta BİM’e uğrayanlar, elleri boş dönmeden birbirinden avantajlı fırsatlarla mağazalardan ayrılacak.

Bu büyük indirim ile bütçenize katkı sağlayarak avantajlı bir alışveriş deneyimi sizleri bekliyor.





Pek Çok Gıdada İndirim Fırsatı!

Temel gıda ürünleriyle birlikte, kişisel bakım ve ev eşyalarında da büyük indirim kapıda. İşte haftanın en büyük indirimleri:

• Çıtırtat 400g 3 Peynirli Börek: 39,75 TL

• Güneşoğlu 1000g Yarım Yağlı Dilim Tost Peyniri: 137,00 TL

• Torku 4x61g Sade Kremalı Sandviç Bisküvi: 14,50 TL

• Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri: 15,50 TL

• Nescafe 70g Çözülebilir Kahve: 32,50 TL

• Yeni Kavaklıdere 3 L Şalgam Suyu: 23,50 TL