BİM indirimin büyüğünü patlattı! Evinde deterjanı biten akın edecek: Poşetler en ucuza dolacak...

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden biri olan BİM, her hafta olduğu gibi yine dopdolu bir indirimli ürün kataloğu ile karşımızda. 8-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olacak bu özel katalog, alışveriş severlere birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor.





BİM'in müdavimleri, her Salı ve Cuma günü heyecanla bekledikleri indirimli ürünler ile buluşmaya hazır olun! 8 Ağustos'tan itibaren raflardaki yerini alacak ürünler arasında en dikkat çekici olanlardan biri Agu Baby Bebek Bezi. Bebeklerin rahatlığı ve anne-babaların huzuru için özenle tasarlanan bu ürün, sadece 176,50 TL'den satışa sunulacak.





Temizlik ve hijyen konusunda iddialı olan BİM, Bingo Toz Deterjan ile evlerin mis kokulu olmasını sağlıyor. Bu etkili temizlik ürünü 165 TL'lik indirimli fiyatıyla listenizde yerini alabilir.

Kişisel bakımınızı önemseyenler için Urban Care Şampuan ve Listerine Ağız Bakım Suyu da katalogdaki diğer cazip seçeneklerden. Saç ve ağız sağlığınızı desteklemek için bu ürünleri kaçırmayın.

Evde kağıt ihtiyacınızı karşılayacak Mayıslo Bütçem Kağıt Havlu 2 Katlı 12'li ve Mayıslo Bütçem Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 32'li, pratik kullanımı ve dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Özel indirimleriyle bu ürünler, evinizin vazgeçilmezi olmaya aday.





Kadınların spor ve rahatlık ihtiyacını göz önünde bulunduran Elite Life Sporcu Kısa Tayt ve Kadın Boxer, sadece 55 TL ve 39,50 TL gibi uygun fiyatlarla satışta olacak. Bunun yanı sıra, makyajınızı tamamlayacak Note Allık ve Kalem Kapatıcı, 8-11 Ağustos tarihleri arasında BİM raflarında sizleri bekliyor.

Ayrıca, 11 Ağustos'ta başlayacak katalogda teknoloji meraklılarına özel ürünler de yer alacak. Dijitsu 65 İNÇ UHD ANDROID LED TV ile sinema keyfiniz evinize taşınacak. Ayrıca, Blaupunkt Işıklı Bluetooth Hoparlör ve Dijitsu Vantilatör gibi teknolojik ürünler de bu özel katalogda yerini alacak.





Ev eşyaları konusunda da geniş bir yelpaze sunan BİM, Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu, Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere ve Bambu Standlı Porselen Fincan Seti gibi ürünleriyle evlerinize konfor katmaya devam ediyor.

Bu özel indirimli ürünler kataloğuyla BİM, müşterilerine kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor. 8-11 Ağustos tarihleri arasında mağazalarında yerini alacak bu ürünler için acele edin ve fırsatları kaçırmayın!