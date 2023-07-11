BİM indirimli ürünleri peş peşe sıraladı! O tarihte BİM'e gitmeyen bin pişman olacak

Bim Marketler bu hafta da yüzleri güldürdü! Birçok üründe dev indirim başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM MARKETLER AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM marketlerin 14 Temmuz tarihli aktüel ürünleri belli oldu. Birçok farklı kategoride sık sık indirimlerini müşterileriyle paylaşan BİM marketlerin bu haftaki indirimli ürünleri ve fiyatları şu şekilde;





-RKS marka katlanabilir elektrikli bisiklet 15 bin 999 TL

-Kuba marka katlanabilir elektrikli bisiklet 10 bin 999 TL

-Redbull Racing A6 Pro 11 bin 999 TL

-Dijitsu marka 65 inç android led televizyon 9 bin 999 TL

-Dijitsu marka 58 inç android led televizyon 7 bin 999 TL

-Kumtel marka siyah cam ankastre set 4 bin 299 TL

-Dijitsu marka DB100 buzdolabı 2 bin 899 TL

-Casper VIA marka cep telefonu 3 bin 499 TL

-Realme marka cep telefonu 4 bin 599 TL

-Kumtel marka 5.5 litre yağsız fritöz 2 bin 99 TL

-Sunny marka çay makinesi 429 TL

-Nautica termos 399 TL

-Stanley marka 1 litre termos 729 TL

-Çelik termos 239 TL

-Polosmart marka akıllı saat 179 TL

-Polosmart marka saç sakal düzeltme makinesi 169 TL

-House Pratik marka kapı altı aları 59 TL

-Masa örtüsü 129 TL

-Molinella marka tek kişilil pie 125 TL

-Molinella marka çift kişilik pike 149 TL

-Molinella marka tek kişilik lastikli çarşaf 129 TL

-Molinella marka çift kişilik lastikli çarşaf 149 TL

-Dijital baskı plaj çantası 59.50 TL

-Waterjet marka plaj çantası 39.50 TL

-Mikrofiber bulaşık altlığı 19.50 TL

-Casilli marka kadın şort takım 95 TL

-Kadın askılı elbise 59 TL

-Kadın kimono 99 TL

-Kadın tokalı terlik 49.50 TL

-MGS marka oyuncak motosiklet 59 TL

-Büyük tekerli dinazor araba 89 TL

-Gokidy marka oyuncak deniz canlıları 69 TL

-MGS marka havuz seti 159 TL

-MGS marka iş araçları oyuncak 59 TL

-MGS marka oyuncak gemi 67.50 TL

-İş Bankası Kültür Yayınları hikaye kitapları 19.50 TL

-Eolo marka zihinsel gelişim etkinlik kitapları 17.50 TL

-Mancınık uçurtma 39.50 TL

-Glass in Love Borosilikat Kupa 300 ml 29,50 TL

-Standlı Servis Seti 99 TL

-Benante Dondurma Kaşığı 45 TL

-Bonera Kapaksız Kızartma Tenceresi 22 cm 129 TL

-Paşabahçe Bistro Şeffaf Kapaklı Sürahi 1800 cc 6,50 TL

-Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 6,50 TL

-Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 7,50 TL

-Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 8,50 TL

-Chef's Kavanoz Kapağı Tekli 1,25 TL

-Lav Kilitli Saklama Kabı 375 cc 32,50 TL

-Lav Kilitli Saklama Kabı 400 cc 34,50 TL

-Lav Kilitli Saklama Kabı 720 cc 43,50 TL

-Lav Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 59 TL

-Lav Dekorlu Meşrubat Bardağı 49 TL

-Rakle Renkli Su Bardağı 2'li 49 TL

-Rakle Renkli Ayaklı Meşrubat Bardağı 2'li 69 TL

-Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 29,50 TL

-Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 39,50 TL

-Ayaklı Su/Meşrubat Sebili 4 Litre 139 TL

-Colorina Şemsiye İki Katlı Kurabiyelik 69 TL

-Desenli Badya 19,50 TL

-Çok Amaçlı Meyvelik 19,50 TL

-Silikon Muffin Kalıbı 4'lü 29,50 TL

-Çikolata Kalıbı 16'lı 29,50 TL

-Çilek Organizer 19,50 TL

-Happy Life Kapaklı Silikon Buzluk 17 TL

-Okyanus Home Çift Baskılı Kepçe Altlığı / Peçetelik 24,50 TL

-Et Bıçağı 19,50 TL

-Meyve Bıçağı 27,50 TL