BİM'de Ağustos indirimleri yüzleri güldürecek! Mutfağın olmazsa olmazları en ucuza geliyor

Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin adresi haline gelen BİM her hafta birbirinden güzel ürünleri raflarına dizerken 4 Ağustos aktüel ürünleri ise şimdiden ilgi odağı oldu. Mikrodalga fırından vakum makinesine birçok üründe dev indiri .

BİM 4 AĞUSTOS 2023 KATALOĞU

Casilli Erkek Atlet Şort Takım 139 TL

Casilli Erkek Şort 59 TL

Casilli Kadın İp Askılı Şortlu Takım 125 TL

Casilli İp Askılı Şortlu Takım 99 TL

Kadın Cüzdan 49,50 TL

Molinella Sofra Bezi 34,50 TL

MGS Luna ve Oyuncak At 199 TL

MGS Luna’nın Bisikleti 69 TL





MGS Oyuncak Makyaj Çantası 59 TL

Güçlü Çöp Kamyonu 149 TL

MGS Sök-Tak Biçerdöver 129 TL

MGS Sök-Tak Traktör 129 TL

Yükselen Zeka Fenerli Kitap 129 TL

Güçlü Parmak Basketbol Oyunu 119 TL

Nerf Elite 2.0 Slyshot 119 TL

Hotwheels İkili Araba 69 TL

MGS İkili İnşaat Seti 65 TL

Rakle Cam Desenli Su Bardağı 3'lü 59 TL

House Pratik Elektronik Su Pompası 79 TL

Hobby Life Kapaklı Leğen 37,50 TL

Hazneli Süzgeç 26,50 TL

Manuel Su Pompası 26,50 TL

Okyanus Home Limon Press 22,50 TL

Kaşıklık 21,50 TL

Çok Amaçlı Bıçak Çeşitleri 18,50 TL

Desenli Ketçap/Mayısonez Şişesi 660 cc 11,50 TL

Okyanus Home Poşet Klipsi 11 TL

Cook Love Eriste / Makarna Makinesi 599 TL

Alpina Bıçak Seti 3'lü 199 TL

Bonera Karnıyarık Tenceresi 22 cm 159 TL

Quick Dicer Pratik İpli Doğrayıcı 129 TL

Alpina Fincan 4'lü 129 TL

Glass in Love Cam Çerezlik Seti 119 TL

Glass in Love Cam Kupa 6'lı 75 TL

Glass in Love Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 59 TL

Colorina Meyvelik 30 cm 99 TL

Hobby Life Salata Kurutucusu 79 TL

LG NANO766QA 50" UHD Smart Televizyon 15.999 TL

Nordmende NM42250 42" FHD Android Televizyon 5.299 TL

RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 15.999 TL

Kuba BM8 PRO Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 12.999 TL

MJ-1 Elektrikli Bisiklet 9.999 TL

27,5 Jant 21 Vites Dağ Bisikleti 2.199 TL

Fakir Şarjlı 2in1 İnovax Dik Süpürge 5.999 TL

Fakir RS 720 Robot Süpürge 4.599 TL

Dijitsu 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.999 TL

Luxell XXL 7.5 Litre Fastfryer 2.799 TL

Dijitsu Dijital Mikrodalga Fırın 1.599 TL

Arnica Blender Seti 899 TL

Kumtel Vakum Makinesi 599 TL

Rakle Cam Renkli Su Bardağı 3'lü 99 TL

Rakle Cam Ayaklı Renkli Meşrubat Bardağı 2'li 75 TL