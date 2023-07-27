BİM'de Ağustos indirimleri yüzleri güldürecek! Mutfağın olmazsa olmazları en ucuza geliyor
Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin adresi haline gelen BİM her hafta birbirinden güzel ürünleri raflarına dizerken 4 Ağustos aktüel ürünleri ise şimdiden ilgi odağı oldu. Mikrodalga fırından vakum makinesine birçok üründe dev indiri .
BİM 4 AĞUSTOS 2023 KATALOĞU
Casilli Erkek Atlet Şort Takım 139 TL
Casilli Erkek Şort 59 TL
Casilli Kadın İp Askılı Şortlu Takım 125 TL
Casilli İp Askılı Şortlu Takım 99 TL
Kadın Cüzdan 49,50 TL
Molinella Sofra Bezi 34,50 TL
MGS Luna ve Oyuncak At 199 TL
MGS Luna’nın Bisikleti 69 TL
MGS Oyuncak Makyaj Çantası 59 TL
Güçlü Çöp Kamyonu 149 TL
MGS Sök-Tak Biçerdöver 129 TL
MGS Sök-Tak Traktör 129 TL
Yükselen Zeka Fenerli Kitap 129 TL
Güçlü Parmak Basketbol Oyunu 119 TL
Nerf Elite 2.0 Slyshot 119 TL
Hotwheels İkili Araba 69 TL
MGS İkili İnşaat Seti 65 TL
Rakle Cam Desenli Su Bardağı 3'lü 59 TL
House Pratik Elektronik Su Pompası 79 TL
Hobby Life Kapaklı Leğen 37,50 TL
Hazneli Süzgeç 26,50 TL
Manuel Su Pompası 26,50 TL
Okyanus Home Limon Press 22,50 TL
Kaşıklık 21,50 TL
Çok Amaçlı Bıçak Çeşitleri 18,50 TL
Desenli Ketçap/Mayısonez Şişesi 660 cc 11,50 TL
Okyanus Home Poşet Klipsi 11 TL
Cook Love Eriste / Makarna Makinesi 599 TL
Alpina Bıçak Seti 3'lü 199 TL
Bonera Karnıyarık Tenceresi 22 cm 159 TL
Quick Dicer Pratik İpli Doğrayıcı 129 TL
Alpina Fincan 4'lü 129 TL
Glass in Love Cam Çerezlik Seti 119 TL
Glass in Love Cam Kupa 6'lı 75 TL
Glass in Love Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 59 TL
Colorina Meyvelik 30 cm 99 TL
Hobby Life Salata Kurutucusu 79 TL
LG NANO766QA 50" UHD Smart Televizyon 15.999 TL
Nordmende NM42250 42" FHD Android Televizyon 5.299 TL
RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 15.999 TL
Kuba BM8 PRO Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 12.999 TL
MJ-1 Elektrikli Bisiklet 9.999 TL
27,5 Jant 21 Vites Dağ Bisikleti 2.199 TL
Fakir Şarjlı 2in1 İnovax Dik Süpürge 5.999 TL
Fakir RS 720 Robot Süpürge 4.599 TL
Dijitsu 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.999 TL
Luxell XXL 7.5 Litre Fastfryer 2.799 TL
Dijitsu Dijital Mikrodalga Fırın 1.599 TL
Arnica Blender Seti 899 TL
Kumtel Vakum Makinesi 599 TL
Rakle Cam Renkli Su Bardağı 3'lü 99 TL
Rakle Cam Ayaklı Renkli Meşrubat Bardağı 2'li 75 TL