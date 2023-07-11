BİM'de bayram ettirecek indirimler başladı! Buzdolabından nemlendiriciye onlarca üründe flaş fiyatlar

Ekonomik etmenlerden ötürü en çok tercih edilen market zinciri olan BİM her hafta uygun fiyatlı ürünleri raflarında yer alıyor. Görenleri coşturacak indirimler içerisinde yağsız nemlendirici, meyveli baskılı çorap, hazır aşure, nofrost buzdolabı ve daha birçok ürün indirimi haberimizde.

BİM 18 TEMMUZ KATALOĞU

Casilli V Yaka Kadın T-Shirt 79,50 TL

Casilli Yırtmaç Detaylı Oversize Erkek T-Shirt 89,50 TL

Comfort Family Kadın-Erkek Patik Çorap 36,50 TL

Elidor 1 Dk Süper Saç Kremi 170 ml 49,50 TL

Palmolive Duş Jeli 500 ml 39,75 TL

Saç Boyama Seti 32,50 TL

Keratin - Collagen Morfose Fön Suyu 240 ml 49,50 TL

Ultra Strong Morfose Saç Spreyi 250 ml 49,50 TL

Comfort Family Meyve Baskılı Çorap 14,50 TL

Sleepy Islak Cep Mendili 15x3'lü 12,75 TL

Naturalove Meyve Temalı Mini Tarak 36,50 TL

Naturalove Temalı Baskılı Peçete 20'li 19,50 TL

Estemed Kağıt Yüz Maskesi 9,50 TL

Bulut Konsantre Tropikal Yumuşatıcı 1500 ml 34,50 TL

Naturalove Makyaj Süngeri 22,50 TL

Thalia Sabun 100 gr 12,50 TL

Viking Premium Sıvı Bulaşık Deterjanı 2'li 42,50 TL

Golden Rose Multivitamin 54,50 TL

Golden Rose Dudak Yağı 49,50 TL

Golden Rose Oje 21,50 TL





Angie El Kremi 14,50 TL

Angie Vücut Losyonu 27,50 TL

Angie Vücut Spreyi 29,50 TL

Angie Vücut Peelingi 47,50 TL

Naturalove Meyve Temalı Küpe Seti 6 Çift 49,50 TL

Meyve Desenli Karton Bardak 25'li 11,50 TL

Körüklü Pipet 50'li 10,75 TL

Naturagen Collagen Shots 7,50 TL

Ecosafe By Siveno Kadın-Erkek Roll - On 59,50 TL

Epi Tüy Dökücü Krem 18,50 TL

Naturalove Renkli Kıskaç Toka 2'li 29,50 TL

Soho Nyc Durulanmayan Jel Yüz Serum+Maske 79 TL

Neutrogena Sivilce Karşıtı Yağsız Nemlendirici 50 ml 54,50

Yurt Hazır Aşure 200 gr 15 TL

Saban Aşurelik Buğday 1000 gr 14,50 TL

Tariş Aşurelik Küp Kesik Kuru İncir 150 gr 14,50 TL

Simbat Kırık Ceviz İçi 250 gr 42,50 TL

Tariş Kuru Meyve Karışımı 250 gr 29,50 TL

Keyifçe Soyulmuş Çiğ Badem 150 gr 39,50 TL

Keyifçe İç Antep Fıstığı 100 gr 69,50 TL

Gürsoy Kıyılmış İç Fındık 100 gr 19,50 TL

Hazarbey Ulukale Dut Kurusu 150 gr 29,50 TL

Tukaş Mısır Konservesi 19,50 TL

Yurdum Haşlanmış Konserve Nohut&Fasulye 19,50 TL

Greenlife Hindistan Cevizi 120 gr 15,75 TL

Greenlife Kabuk Tarçın 75 gr 16,75 TL

Greenlife Çam Fıstığı 20 gr 18,75 TL

Greenlife Karanfil 20 gr 9,75 TL

Greenlife Kuş Üzümü 65 gr 4,75 TL

Alüminyum Kase 10'lu 9,75 TL

Aşure Kasesi Desenli 8'li 34,50 TL

Kapaklı Aşure Kabı 6'lı 13,50 TL