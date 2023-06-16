BİM'de bayram indirimi başladı! O ürün 250 TL yerine 160 TL'ye satılacak: O tarihte başlıyor

Gelen zamlara inat indirim yapmaya devam eden BİM, her hafta birbirinden uygun ürünleri raflarına dizerken bu ürün kısa sürede ilgi odağı oldu. Temizlik canavarları için çamaşır suyu, deterjan, bulaşık makine tableti, yumuşatıcı ve daha birçk ürün indirimli olarak katalogda yerini aldı. BİM 20 Haziran aktüel kataloğu haberimizde.

BİM 20 HAZİRAN 2023 KATALOĞU

DOST 4’LÜ SÜT 59 TL

5 KG UN 44,50 TL

5 KG PİRİNÇ 81,50 TL

KOVA TEREYAĞI 900 GRAM 159 TL

İÇLİ KÖFTE 32,50 TL

BARDAK NOODLE 8,25 TL

SALATA MİKSLERİ 15 TL





TORKU FINDIK KREMASI 77,50 TL

ALPİA ÇİKOLATA 16,50 TL

CEVİZ İÇİ 400 GRAM 69,50 TL

KAKAO KREMALI BİSKÜVÜ 21,50 TL

LİMON AROMALI MİNİ KEK 16,50 TL

PATATES CİPSİ 14,25 TL

ŞIPSEVDİ 100’LÜ 49,50 TL

AGU BABAY BEBEK BEZİ 4-5-6 NUMARA 162,50 TL

ÇAMAŞIR SUYU 69,75 TL

ARİEL TOZ DETERJAN 165 TL

ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI 49,50 TL

BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ 219 TL

TUVALET KAĞIDI 90 TL

KAĞIT HAVLU 56,75 TL

CLEAR ŞAMPUAN 64,50 TL

ORTA BOY BUZDOLABI POŞETİ 22,50 TL

KİLİTLİ POŞET 11,50 TL