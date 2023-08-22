BİM'de bu hafta yok yok! Temizlik canavarları rafları boşaltacak: 22 Ağustos Salı BİM aktüel ürünleri

Her Cuma ve Salı günleri aktüel ürünlerini raflarına dizen BİM bu hafta birbirinden kullanışlı malzemeleri kataloğunda yer verdi. 22 Ağustos BİM kataloğu yayınlandı. İşte güncel BİM aktül ürünleri...