BİM'de bu hafta yok yok! Temizlik canavarları rafları boşaltacak: 22 Ağustos Salı BİM aktüel ürünleri
Bebek bezi, temizlik ürünleri gazlı içecekler, kozmetik ürünlerini raflarına dizen BİM, birçok ürün üzerinde indirim müjdesini verdi. Evlerin olmazsa olmazı olan temel ihtiyaç ürünlerinde indirim başladı. İşte BİM 22 Ağustos 2023 kataloğu...
BİM 22 AĞUSTOS 2023 KATALOĞU
Tam Yağlı Süt - 21,50 TL
Portakal Aromalı Gazlı İçecek - 19,50 TL
Frambuaz Aromalı Gazoz Çamlıca 2,5 L - 21,50 TL
Fesleğen Tohumlu Aromalı İçecek Çeşitleri Juss 250 ml - 14,50 TL
Mandalina Aromalı Maden Suyu Sırma 1 L - 11,50 TL
Siri Limonata - 14,50 TL
Kahve Çeşitleri Cafe Crown 16'lı - 33,50 TL
Soğuk Kahve Çeşitleri - 9,75 TL
Küp Gofret Fiskobirlik Bence 200 g - 19,50 TL
Toz Deterjan Ariel 7 kg - 239,00 TL
Çek Al Puf Mendil Mandalina Kokulu Mayıslo - 15,50 TL
Saç Şekillendirici Krem Hobby 250 ml - 29,75 TL
Duş Jeli Palmolive - 79,50 TL
Yüzey Temizleyici Asperox 2,5 L - 45,00 TL
Prill Bulaşık Makinesi Tableti - 155,00 TL
Sinoz Güneş Kremi - 269 TL
Hobby Saç Şekillendirici - 29,75
Head&Shoulders - 129 TL
Repute/Chronic Deodorant - 29,50 TL