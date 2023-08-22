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BİM'de bu hafta yok yok! Temizlik canavarları rafları boşaltacak: 22 Ağustos Salı BİM aktüel ürünleri

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BİM'de bu hafta yok yok! Temizlik canavarları rafları boşaltacak: 22 Ağustos Salı BİM aktüel ürünleri
Her Cuma ve Salı günleri aktüel ürünlerini raflarına dizen BİM bu hafta birbirinden kullanışlı malzemeleri kataloğunda yer verdi. 22 Ağustos BİM kataloğu yayınlandı. İşte güncel BİM aktül ürünleri...

Bebek bezi, temizlik ürünleri gazlı içecekler, kozmetik ürünlerini raflarına dizen BİM, birçok ürün üzerinde indirim müjdesini verdi. Evlerin olmazsa olmazı olan temel ihtiyaç ürünlerinde indirim başladı. İşte BİM 22 Ağustos 2023 kataloğu...

BİM 22 AĞUSTOS 2023 KATALOĞU

Tam Yağlı Süt - 21,50 TL

Portakal Aromalı Gazlı İçecek - 19,50 TL

Frambuaz Aromalı Gazoz Çamlıca 2,5 L - 21,50 TL

Fesleğen Tohumlu Aromalı İçecek Çeşitleri Juss 250 ml - 14,50 TL

Mandalina Aromalı Maden Suyu Sırma 1 L - 11,50 TL

Siri Limonata - 14,50 TL

Kahve Çeşitleri Cafe Crown 16'lı - 33,50 TL

bim

Soğuk Kahve Çeşitleri - 9,75 TL

Küp Gofret Fiskobirlik Bence 200 g - 19,50 TL

Toz Deterjan Ariel 7 kg - 239,00 TL

Çek Al Puf Mendil Mandalina Kokulu Mayıslo - 15,50 TL

Saç Şekillendirici Krem Hobby 250 ml - 29,75 TL

Duş Jeli Palmolive - 79,50 TL

Yüzey Temizleyici Asperox 2,5 L - 45,00 TL

Prill Bulaşık Makinesi Tableti - 155,00 TL

Sinoz Güneş Kremi - 269 TL

Hobby Saç Şekillendirici - 29,75

Head&Shoulders - 129 TL

Repute/Chronic Deodorant - 29,50 TL

Aktüel
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