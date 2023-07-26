BİM'de çıldırtan indirim resmen başladı! En pahalı çay 79.90 TL'ye düştü: Yetişen alıyor

25 Temmuz 2023, Türkiye'nin en popüler market zincirlerinden biri olan BİM, müşterilerin yüzünü güldürecek cazip fiyatlarla yepyeni bir aktüel ürün kataloğunu müşterilerinin beğenisine sunuyor. Saç baş yolduran kampanyalı fiyatlarla dolu bu hafta, alışverişe doyamayanların gözdesi olmaya aday.





BİM Aktüel ürünlerinin uygun fiyatlarından dolayı büyük bir ilgi gördüğü herkesçe bilinirken, bu haftanın kataloğu da farklı olmadı. Özellikle ev yoğurdunu dolaplardan eksik etmeyenler için İçim Yarım Yağlı Yoğurt, tam tamına 5 kg'lık paketiyle sadece 99 TL'den satışa sunuluyor. Sağlıklı ve lezzetli bir kahvaltının vazgeçilmezi olan Gürsüt Yarım Yağlı Tost Peyniri ise 1500 gr'lık paketiyle 179 TL'ye raflardaki yerini alacak.

Sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenler için de güzel haberler var. Dost %1.2 Yağlı Ayran 2 Litre sadece 24,50 TL'ye, Sek Soğuk Kahve Çeşitleri 330 ml ise 13,50 TL'ye satılacak. Ayrıca, Nescafe Express Nedir Bu Tat Soğuk Kahve 250 ml 17,50 TL ve Nescafe Ice Choco 250 ml 27,50 TL fiyat etiketleriyle raflardaki yerini alacak.





Evdeki temizlik ihtiyaçlarını da karşılamak isteyenler unutulmamış. Pofu 2 katlı kağıt havlu 16,50 TL, Familia tuvalet kağıdı 37 TL ve Asprins genel temizlik sıvısı 52,50 TL fiyatlarıyla BİM raflarında yerini almış durumda. Ayrıca, evcil hayvan sahipleri için kedi kumu 69 TL ve kedi ödül maması 18,50 TL gibi avantajlı fiyatlar da sunuluyor.

Saç bakımına özen gösterenler de unutulmadı. Saç bakım yağı 72 TL ve Pantene şampuan 95 TL'ye raflardaki yerini alacak.

Ancak, BİM'in cazip kampanyalarıyla dolu bu ürünlerin hızla tükeneceği göz önünde bulundurulmalı. Yoğun ilgi gören BİM aktüel ürünleri için acele etmek gerekebilir. Saç baş yolduran bu fırsatlarla dolu kampanya, sınırlı stoklarla sunuluyor ve tükenmeden faydalanmak isteyenlerin BİM mağazalarına akın etmeleri gerekiyor. Unutmayın, bu fırsatları kaçırmak istemeyenlerin en iyi adresi BİM!