BİM'de cuma indirimleri başladı! Poşetini kapan flaş fiyatlara koşacak

BİM'in güncel aktüel ürünleri hala yayımlanmaya devam etmektedir ve vatandaşlar Temmuz ayında uygun fiyatlarla yaz tatili için ihtiyaçları olan ürünleri aramaktadır. BİM, bu Temmuz ayında birçok üründe indirimler başlatarak harekete geçmiştir. Peki, bu hafta BİM'de neler var ve hangi ürünler indirimli?

Teknolojik aletlerden gıda ürünlerine, giyimden bebek oyuncaklarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde büyük indirimler yapılmıştır. Örneğin, 149 TL'ye şezlong satışı yapılmaktadır. Ayrıca, sandaletler, bisikletler, şapkalar gibi ürünlerde de fiyatlar düşürülmüştür. BİM aktüel ürünler kataloğunda ise tam liste bulunmaktadır. Vatandaşlar, bu indirimlerle yaz tatili için ihtiyaçları olan ürünleri uygun fiyatlarla BİM'de bulabilirler.

BİM MARKET GÜNCEL İNDİRİM ÜRÜNLERİ















