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BİM'de poşetleri dolduracak indirim kampanyası duyuruldu! 8 gün sonra bu fiyatlar geçerli olacak: İşte herkesin peşinde olduğu o ürünler

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BİM'de poşetleri dolduracak indirim kampanyası duyuruldu! 8 gün sonra bu fiyatlar geçerli olacak: İşte herkesin peşinde olduğu o ürünler
BİM'de indirim rüzgarı 28 Temmuz'da başlıyor! Phılıps buharlı ütü sadece 2.599 TL, Braun blender seti 1.299 TL, 6'lı valiz organizer ise 44 TL! İşte BİM Aktüel kataloğu...

28 Temmuz'da başlayacak olan BİM market zincirinin nefes kesen indirimleri tüketicileri heyecanlandırmaya devam ediyor! Phılıps buharlı ütü sadece 2.599 TL ile raflarda yerini alacak. Braun blender seti ise sadece 1.299 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Mutfakta profesyonel dokunuşlar yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Bununla birlikte, 6'lı valiz organizer sadece 44 TL'ye satışa sunulacak. Seyahat etmeyi sevenlerin vazgeçilmezi olacak bu pratik ürün, valizlerinizi düzenlemek ve eşyalarınızı kolayca taşımak için ideal.

Ekonomik etmenlerin göz önünde bulundurulduğu BİM indirim kataloğu, tüketicilere uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunuyor. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz geniş ürün yelpazesiyle BİM, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyor.

28 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU

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28 Temmuz itibarıyla başlayacak olan kampanya süresince acele edin, bu fırsatları kaçırmayın! BİM marketlerinde sizleri bekleyen indirimli ürünlerle evinizi, mutfağınızı ve seyahatlerinizi daha keyifli hale getirin. Unutmayın, kaliteli ürünlerin uygun fiyatlarla buluştuğu BİM'de alışveriş yapmak bir ayrıcalıktır!

Aktüel
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