BİM'de salıyı sallayacak indirim kampanyası! Bu ürünler 9 TL'den başlıyor: Sepetler tıka basa dolacak

Ülkenin en büyük zincir marketlerinden biri olan BİM, 18 Temmuz'da bomba gibi bir indirimle müşterilerine sürpriz yapmaya hazırlanıyor. 18 Temmuz'dan itibaren birçok üründe indirime gidileceğinin duyurulmasının ardından kamuoyu BİM'in aktüel ürünler kataloğunu incelemeye başladı. İşte tüm BİM mağazalarında satılan ürünler..