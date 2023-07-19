BİM, müşterilerine en yeni ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya devam etmekte.. BİM'in yoğun olarak araştırılan indirimli ürünleri hızla tükeniyor. İşte; 18 Temmuz BİM indirimli ürün kataloğu:
BİM'de salıyı sallayacak indirim kampanyası! Bu ürünler 9 TL'den başlıyor: Sepetler tıka basa dolacak
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Ülkenin en büyük zincir marketlerinden biri olan BİM, 18 Temmuz'da bomba gibi bir indirimle müşterilerine sürpriz yapmaya hazırlanıyor. 18 Temmuz'dan itibaren birçok üründe indirime gidileceğinin duyurulmasının ardından kamuoyu BİM'in aktüel ürünler kataloğunu incelemeye başladı. İşte tüm BİM mağazalarında satılan ürünler..
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