  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. BİM'de salıyı sallayacak indirim kampanyası! Bu ürünler 9 TL'den başlıyor: Sepetler tıka basa dolacak

BİM'de salıyı sallayacak indirim kampanyası! Bu ürünler 9 TL'den başlıyor: Sepetler tıka basa dolacak

Yayınlanma:
BİM'de salıyı sallayacak indirim kampanyası! Bu ürünler 9 TL'den başlıyor: Sepetler tıka basa dolacak
Ülkenin en büyük zincir marketlerinden biri olan BİM, 18 Temmuz'da bomba gibi bir indirimle müşterilerine sürpriz yapmaya hazırlanıyor. 18 Temmuz'dan itibaren birçok üründe indirime gidileceğinin duyurulmasının ardından kamuoyu BİM'in aktüel ürünler kataloğunu incelemeye başladı. İşte tüm BİM mağazalarında satılan ürünler..

BİM, müşterilerine en yeni ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya devam etmekte.. BİM'in yoğun olarak araştırılan indirimli ürünleri hızla tükeniyor. İşte; 18 Temmuz BİM indirimli ürün kataloğu:

18 Temmuz BİM indirimli ürün kataloğu

18 Temmuz BİM indirimli ürün kataloğu

Önceki ve Sonraki Haberler
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Ayçiçek yağı biten o markete akın edecek! 29.90 TL'ye kadar düştü: Raflardan 3'er 5'er eksiliyor
Ayçiçek yağı biten o markete akın edecek! 29.90 TL'ye kadar düştü: Raflardan 3'er 5'er eksiliyor
A101 ayçiçek yağı stoklarını eritiyor! Bu kampanyanın tekrarı yok: Sadece 39 TL'ye yetişen alıyor!
A101 ayçiçek yağı stoklarını eritiyor! Bu kampanyanın tekrarı yok: Sadece 39 TL'ye yetişen alıyor!
Tarım Kredi indirim füzesini uçurdu! 55 üründe fiyatlar yarıya çekildi! Sadece o tarihe kadar geçerli indirimleri kaçırmayın
Tarım Kredi indirim füzesini uçurdu! 55 üründe fiyatlar yarıya çekildi! Sadece o tarihe kadar geçerli indirimleri kaçırmayın
Faturasında adı soyadı yazanlar hemen başvursun! O banka 200 TL para iadesi yapıyor: Bu kampanyayı kaçıran çok üzülecek
Faturasında adı soyadı yazanlar hemen başvursun! O banka 200 TL para iadesi yapıyor: Bu kampanyayı kaçıran çok üzülecek
Akaryakıt zamlarına inat dev kampanya! Bunu yapanlar 105 TL'lik bedava yakıt alabilecek: Tek yapılması gereken...
Akaryakıt zamlarına inat dev kampanya! Bunu yapanlar 105 TL'lik bedava yakıt alabilecek: Tek yapılması gereken...
BİM Cuma günü indirim bayrağını çekecek! Son model cep telefonu 4.599 TL'ye satılacak: Sınırlı sayıda!
BİM Cuma günü indirim bayrağını çekecek! Son model cep telefonu 4.599 TL'ye satılacak: Sınırlı sayıda!
Aktüel
Ayçiçek yağı biten o markete akın edecek! 29.90 TL'ye kadar düştü: Raflardan 3'er 5'er eksiliyor
Ayçiçek yağı biten o markete akın edecek! 29.90 TL'ye kadar düştü: Raflardan 3'er 5'er eksiliyor
A101 ayçiçek yağı stoklarını eritiyor! Bu kampanyanın tekrarı yok: Sadece 39 TL'ye yetişen alıyor!
A101 ayçiçek yağı stoklarını eritiyor! Bu kampanyanın tekrarı yok: Sadece 39 TL'ye yetişen alıyor!
Tarım Kredi indirim füzesini uçurdu! 55 üründe fiyatlar yarıya çekildi! Sadece o tarihe kadar geçerli indirimleri kaçırmayın
Tarım Kredi indirim füzesini uçurdu! 55 üründe fiyatlar yarıya çekildi! Sadece o tarihe kadar geçerli indirimleri kaçırmayın
Akaryakıt zamlarına inat dev kampanya! Bunu yapanlar 105 TL'lik bedava yakıt alabilecek: Tek yapılması gereken...
Akaryakıt zamlarına inat dev kampanya! Bunu yapanlar 105 TL'lik bedava yakıt alabilecek: Tek yapılması gereken...
BİM Cuma günü indirim bayrağını çekecek! Son model cep telefonu 4.599 TL'ye satılacak: Sınırlı sayıda!
BİM Cuma günü indirim bayrağını çekecek! Son model cep telefonu 4.599 TL'ye satılacak: Sınırlı sayıda!
A101 tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve deterjan fiyatlarını düşürdü! Zamlara inat büyük kampanya yapıldı
A101 tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve deterjan fiyatlarını düşürdü! Zamlara inat büyük kampanya yapıldı
Torbasını alan bu Cuma BİM'e akın edecek! Ev tekstili ürünlerinde büyük indirim başlıyor
Torbasını alan bu Cuma BİM'e akın edecek! Ev tekstili ürünlerinde büyük indirim başlıyor