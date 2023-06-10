BİM'de sepetleri dolduran yaz indirimi başladı! Tatile gitmeden önce BİM'e uğrayan kârlı çıkacak

Bim, 9 Haziran tarihinde indirime giren ürünlerle dolu bir liste sunuyor. Her yaştan insanın ilgisini çekecek ürünleri özenle seçerek müşterilerine sunan Bim, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla raflarında bulundurmayı sürdürüyor. Bu hafta raflardaki ürünler arasında hangilerinin yer aldığını ve fiyatlarının ne olduğunu merak ediyorsanız, Bim mağazalarına uğrayarak bu fırsatları kaçırmamalısınız. Yarın raflara yerleştirilecek olan ürünler, şimdiden büyük talep görmeye başladı ve Bim şubeleri yoğun ilgiyle karşılaşacak. Bim, piyasa fiyatlarının altında indirimli ürünleriyle müşterilerinin beklentilerini karşılamaya devam ediyor.

BİM MARKET İNDİRİM ÜRÜNLERİ











