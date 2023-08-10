BİM'den yüz güldüren indirim kampanyası! 11 TL'ye çamaşır suyu, 78 TLye kağıt havlu almak isteyen koşa koşa gidiyor
BİM'in cazip fiyatlı güncel ürünler kataloğu yayımlandı. Katalog, tekstil ürünleri, kişisel bakım malzemeleri ve çeşitli deterjanlarla dopdolu. İşte, 8 Ağustos tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM'de Elite Life markasıyla Kadın Sporcu Büstiyer 59 TL
BİM'de Elite Life Kadın Sporcu Kısa Tayt 55 TL
BİM'de Yürüyüş ve Koşu Bandanası 29,50 TL
BİM'de Jüpon 55 TL
BİM'de Casilli markasıyla String Slip 2'li 39,50 TL
BİM'de Casilli Dantelli Sütyen 99 TL
BİM'de Elite Life markasıyla Destekli İç Çamaşır Büstiyer 49,50 TL
BİM'de Elite Life Erkek Boxer 39,50 TL
BİM'de Elite Life Kadın Boxer 29,50 TL
BİM'de Seher Yıldızı markasıyla Kadın / Erkek Atlet 29,50 TL
BİM'de Tutku Kadın Bikini Slip 17,50 TL
BİM'de Seher Yıldızı markasıyla Erkek Boxer 29,50 TL
BİM'de Seher Yıldızı markasıyla Kadın Bato 24,50 TL
BİM'de Bolero markasıyla Kadın / Erkek Koşu Çorabı 19,75 TL
BİM'de Comfort Family markasıyla Kadın / Erkek Patik Çorap 8,50 TL
BİM'de Livoni markasıyla Kadın Babet Çorap 14,50 TL
BİM'de Bolero markasıyla Kadın Şeffaf Detaylı Çorap 16,50 TL
BİM'de Bolero markasıyla Bebek Lisanslı Soket Çorap 12,50 TL
BİM'de Bolero markasıyla Çocuk Lisanslı Soket Çorap 16,50 TL
BİM'de Bonitera markasıyla Çocuk Patik Çorap 5'li 38 TL
BİM'de Bonitera markasıyla Kadın Patik Çorap 5'li 37,50 TL
BİM'de Bolero markasıyla Erkek Merserize Soket Çorap 29,75 TL
BİM'de Bonitera markasıyla Erkek Patik Çorap 5'li 39,50 TL
BİM'de Çocuk Diş Fırçası 22,50 TL
BİM'de Çocuk Parfüm 50 ml 59,50 TL
BİM'de Lastik Toka 9,75 TL
BİM'de Sitil markasıyla Hazneli Parlatma Süngeri 4 ml 12,50 TL
BİM'de Sitil markasıyla Spor Ayakkabı Temizleme Süngeri 50 ml 14,50 TL
BİM'de Sitil markasıyla Temizleme Solüsyonu 100 ml 13,50 TL
BİM'de Note markasıyla BB Krem 20 ml 60 TL
BİM'de Note markasıyla Kalem Kapatıcı 60 TL
BİM'de Claderm markasıyla Kil Maskesi 50 ml 15 TL
BİM'de Note markasıyla Allık 65 TL
BİM'de Note markasıyla Maskara 55 TL
BİM'de Agu Baby markasıyla Bebek Bezi 176,50 TL
BİM'de Mayıslo markasıyla Kağıt Havlu 12'li 78,50 TL
BİM'de Mayıslo markasıyla Tuvalet Kağıdı 32'li 121,50 TL
BİM'de Sofia markasıyla El ve Yüz Havlusu 100'lü 19,50 TL
BİM'de Mr Green markasıyla Kir Sökücü Bez 3'lü 19,50 TL
BİM'de Uni Baby markasıyla Kolay Tarama Spreyi 200 ml 54,75 TL
BİM'de Komili markasıyla Islak Havlu 3x60'lı 29,50 TL
BİM'de Elseve markasıyla Bukle Belirginleştirici Saç Bakım Kremi 54,50 TL
BİM'de Elseve markasıyla Saç Düzleştirici Bakım Kremi 59,50 TL
BİM'de Urban Care markasıyla Şampuan 450 ml 65 TL
BİM'de Le Petit Marseillais markasıyla Duş Jeli 650 ml 59,75 TL
BİM'de Bella markasıyla Sıvı Sabun 400 ml 11,50 TL
BİM'de Hobby markasıyla El ve Vücut Losyonu 300 ml 27,50 TL
BİM'de Koroplast markasıyla Streç Film 75m 69,50 TL
BİM'de Gillette Venus markasıyla Kadın Tıraş Bıçağı 2'li 69 TL
BİM'de Listerine markasıyla Ağız Bakım Suyu 250 ml 32,50 TL
BİM'de Koroplast markasıyla Orta Boy Buzdolabı Poşeti 80'li 29,50 TL
BİM'de Bingo markasıyla Toz Deterjan 8 Kg 165 TL
BİM'de Omo markasıyla Makine Temizleyici 200 ml 38,50 TL
BİM'de Asperox markasıyla Yüzey Temizleyici 1 Litre + Sarı Güç 1 Litre 55,50 TL
BİM'de Highgenic markasıyla Ahşap, Laminant, Parke Temizleyici 22,50 TL
BİM'de Highgenic markasıyla Aktif Köpük 27,50 TL
BİM'de Highgenic markasıyla Sirkelim Temizleyici 750 ml 27,50 TL
BİM'de Güldal markasıyla Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 11,25 TL
BİM'de Bulaşık Deterjanı Miss 500 ml 12,50 TL
BİM'de Koroplast markasıyla Bulaşık Süngeri Platinum 9,50 TL
BİM'de Solo markasıyla Yüzey Temizleme Mendili 17,50 TL
BİM'de Bulut markasıyla Çamaşır Yumuşatıcısı Kırışıklık Karşıtı 49,50 TL
BİM'de Hypo markasıyla Çamaşır Suyu 11,75 TL
AYRINTILAR İÇİN: https://www.bim.com.tr/
NOT: Bu haber 8 Ağustos 2023 tarihinde saat 10:01'de hazırlanmıştır. An itibarıyla dolar kuru 27,06 TL, Euro 29,76 TL ve altının gram fiyatı 1.715 TL'dir.