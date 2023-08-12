BİM'e giden sepetleri tıka basa dolduracak! Fiyatlar 9,90 TL'ye kadar düştü

Son dönemlerde vatandaşlar raf fiyatlarının artması sebebiyle zincir marketlerin kampanyalı ürünlerini yakından takip ediyor. BİM Marketler müjdeyi verdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM MARKETLER AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Her hafta yüzlerce indirimli ürünü müşterileriyle paylaşan BİM Marketlerde bu hafta da birçok farklı kategoride ürün müşteriyle paylaşılacak. Bu hafta BİM Marketlerde geçerli olan indirimler ve fiyatları şu şekilde;





-Dijitsu marka 65 inç led televizyon 10 bin 999 TL

-Dijitsu marka 58 inç android televizyon 8 bin 499 TL

-Range marka buharlı ütü 499 TL

-Blaupunkt marka akıllı tartı 399 TL

-Blaupunkt marka bluetooth hoparlör 399 TL

-Kumtel marka masaüstü vantilatör 119 TL

-Joyplus marka şarjlı el vantilatör 88.75 TL

-Katlanabilir kamp sandalyesi 167.50 TL

-Fineblue marka TWS kulaklık 429 TL

-Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu: 3.799 TL

-Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı: 3.199 TL

-Kumtel Tekli Ocak: 299 TL

-Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere: 1.299 TL

-Bonera Ezme Karnıyarık Tenceresi: 349 TL

-Bonera Ezme Tava: 199 TL

-Bonera Ezme Derin Tencere: 329 TL

-Sürgülü Kapak Erzak Kabı: 5 Litre için 69 TL, 7,5 Litre için 79 TL, 10 Litre için 89 TL

-Kare Saklama Kabı: 12,50 TL

-Paşabahçe Live Beautiful Yağlık Sirkelik 2'li: 49,50 TL

-Bonera Emaye Kızartma Tenceresi 22 cm: 179

-Colorina Cam Saklama Kabı 1350 cc: 39,50 TL

-Colorina Cam Saklama Kabı 720 cc: 29,50 TL

-Cam Saklama Kabı 3'lü: 47,50 TL

-Kulplu Badya Seti 3'lü: 32,50 TL

-Silikon Tutacak / Nihale: 17,25 TL

-Sütyen Yıkama Topu: 13,50 TL

-Benante Bambu Standlı Porselen Fincan Seti: 429 TL

-Glassinlove Meşrubat Bardağı 3'lü: 79 TL

-Glassinlove Kase 6'lı: 119 TL

-Cam Kayık Tabak 39 cm: 49,50 TL

-Hobby Life Stormax Saklama Kutusu 1,5 Litre: 16,50 TL

-Hobby Life Stormax Saklama Kutusu 2,5 Litre: 19,50 TL

-Bulaşıklık: 46,50 TL

-Tek Fiyat Mutfak Ürünleri: 19,50 TL

-Dunlop Matara 1,1 Litre: 79 TL

-Dunlop Shaker Şişesi 550 ml: 89 TL ile

-Naturalove Bambu Baharat Kaşığı: 21,50 TL

-Alpina Kelepçeli Kek Kalıbı 26 cm: 167,50 TL