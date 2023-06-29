BİM'in bayram indirimi mest edecek! Mutfak gereçleri, kamp sandalyeleri, şeker, çikolata... Bu Cuma BİM'e koşturacak!

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden biri olan BİM, her hafta olduğu gibi yine muhteşem fırsatlarla tüketicilerin karşısına çıkıyor. 27 Haziran 2023 Salı ve 30 Haziran Cuma günleri arasında geçerli olacak BİM aktüel ürünler indirimleri, özellikle mutfak ürünlerine odaklanarak dikkatleri üzerine çekiyor.



Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda pek çok farklı mutfak ürünü yer alacak. Bardak ve fincan setleri, evinizin şıklığını tamamlayacak ve sofralarınıza estetik bir dokunuş katacak. Farklı modelleri ve çeşitleriyle dikkat çeken bu ürünler, uygun fiyatlarıyla da tüketicilerin ilgisini çekecek.

Ayrıca, tencere ve tava takımı ihtiyacı olanlar için de harika bir fırsat söz konusu. BİM aktüel indirimlerinde bulunan tencere ve tava takımları, kaliteli malzemeleriyle uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Çeşitli boyutlarda ve farklı özelliklerde sunulan bu ürünler, mutfağınızın vazgeçilmez eşyaları arasında yer alacak.

Saklama kapları da bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. Mutfakta pratiklik sağlayan ve yiyeceklerinizi taze tutmanıza yardımcı olan saklama kapları, BİM aktüel indirimleriyle uygun fiyatlarla sunulacak. Plastik veya cam gibi farklı malzemelerde sunulan bu kaplar, farklı boyut ve şekillerde tasarlanmış olacak.

Bunlar sadece örneklerden bazıları, BİM aktüel ürünler kataloğunda çok daha fazla seçenek bulunacak. Her hafta olduğu gibi, temel gıda ürünleri, temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok farklı kategoride indirimler sunulacak. Tüketiciler, bu fırsatları değerlendirerek ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilecekler.

27 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOĞU

















BİM, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla tüketicilerin güvenilir alışveriş noktası olmaya devam ediyor. 27 Haziran 2023 Salı ve 30 Haziran Cuma günleri arasında geçerli olacak BİM aktüel ürünler indirimlerini kaçırmamak için en yakın BİM mağazasını ziyaret etmeyi unutmayın. Unutmayın, fırsatlar sınırlı süreyle geçerli olacak, bu yüzden erken davranmak avantajınıza olacaktır. Keyifli alışverişler dileriz!