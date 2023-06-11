BİM'in bu indirimi kapıda kuyruk oluşturacak! 16 Haziran'da başlıyor: Listeye bakmayan bin pişman

BİM market zinciri, ekonomik faktörlerin etkisiyle tüketicilerin tercih ettiği marketler arasında yer almasıyla bilinen bir market zinciridir. Son yayımlanan 16 Haziran indirim kataloğunda, birçok cazip fırsat ve indirimli ürün yer almaktadır. Örneğin, Casio erkek kol saati 459 TL, Braun blender seti 1.149 TL, Wok tava 249 TL ve Şef bıçağı ise sadece 49 TL gibi uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Bu indirimli ürünler, tüketicilere kaliteli ürünleri ekonomik fiyatlarla satın alma imkanı sunarak, alışveriş deneyimini daha da avantajlı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Tüketiciler, BİM marketin indirimli ürünlerini takip ederek, ihtiyaçlarına uygun ürünleri uygun fiyatlarla temin etme fırsatını yakalayabilirler.

16 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOĞU















