  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. BİM'in bu indirimi kapıda kuyruk oluşturacak! 16 Haziran'da başlıyor: Listeye bakmayan bin pişman

BİM'in bu indirimi kapıda kuyruk oluşturacak! 16 Haziran'da başlıyor: Listeye bakmayan bin pişman

Yayınlanma:
BİM'in bu indirimi kapıda kuyruk oluşturacak! 16 Haziran'da başlıyor: Listeye bakmayan bin pişman
BİM market zinciri, ekonomik etkiler nedeniyle tüketiciler arasında en popüler tercihlerden biri olmuştur. 16 Haziran tarihli indirim kataloğunda, BİM marketinde satışa sunulan indirimli ürünler arasında her kesime hitap eden ürünler avantajlı fiyatlarla yer almaktadır. İşte BİM Aktüel Kataloğu...

BİM market zinciri, ekonomik faktörlerin etkisiyle tüketicilerin tercih ettiği marketler arasında yer almasıyla bilinen bir market zinciridir. Son yayımlanan 16 Haziran indirim kataloğunda, birçok cazip fırsat ve indirimli ürün yer almaktadır. Örneğin, Casio erkek kol saati 459 TL, Braun blender seti 1.149 TL, Wok tava 249 TL ve Şef bıçağı ise sadece 49 TL gibi uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Bu indirimli ürünler, tüketicilere kaliteli ürünleri ekonomik fiyatlarla satın alma imkanı sunarak, alışveriş deneyimini daha da avantajlı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Tüketiciler, BİM marketin indirimli ürünlerini takip ederek, ihtiyaçlarına uygun ürünleri uygun fiyatlarla temin etme fırsatını yakalayabilirler.

16 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOĞU

1

2

3

5

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Aktüel
Bu kartı kullananlar paraya para demeyecek! Tek işlemi yapana 300 TL anında verilecek
Bu kartı kullananlar paraya para demeyecek! Tek işlemi yapana 300 TL anında verilecek
İndirim talimatı geldi fiyatlar düştü! O markette yumurta, ayçiçek yağı, gıda ürünlerinde ucuzluk başladı
İndirim talimatı geldi fiyatlar düştü! O markette yumurta, ayçiçek yağı, gıda ürünlerinde ucuzluk başladı
BİM'de sepetleri dolduran yaz indirimi başladı! Tatile gitmeden önce BİM'e uğrayan kârlı çıkacak
BİM'de sepetleri dolduran yaz indirimi başladı! Tatile gitmeden önce BİM'e uğrayan kârlı çıkacak
Bu indirimi kaçıran parasından olur! Tarım Kredi Market fiyatlara damping yaptı: Listeye bakan markete koşacak
Bu indirimi kaçıran parasından olur! Tarım Kredi Market fiyatlara damping yaptı: Listeye bakan markete koşacak
Migros'ta büyük indirim kampanyası başladı! 30 üründe flaş fiyatlar: Kampanyayı kaçıran pişman olur
Migros'ta büyük indirim kampanyası başladı! 30 üründe flaş fiyatlar: Kampanyayı kaçıran pişman olur
Carrefour'da bayram öncesi kırmızı ve beyaz et indirimi! 1 kg 119 TL'ye düştü!
Carrefour'da bayram öncesi kırmızı ve beyaz et indirimi! 1 kg 119 TL'ye düştü!
ŞOK'ta haftanın indirimi başladı! O ürün 107 TL'den 47 TL'ye düştü: Kaçıran pişman oluyor
ŞOK'ta haftanın indirimi başladı! O ürün 107 TL'den 47 TL'ye düştü: Kaçıran pişman oluyor