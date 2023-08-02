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Bitmeden yetişen alır! Tarım Kredi Market'te peynir ve yoğurt indirimi dolapları dolduracak

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Bitmeden yetişen alır! Tarım Kredi Market'te peynir ve yoğurt indirimi dolapları dolduracak
Tarım kredi kooperatifleri, tarım sektörüne hizmet sağlayan kooperatif ağlarıdır. Çiftçilere birçok hizmet sağlayan kooperatiflerden biri de tarımsal kredi piyasasıdır. Tarım kredi piyasası, çiftçilere ve tarım üreticilerine tarımsal girdiler, yemler, tohumlar, zirai ilaçlar, gübreler ve hayvan yemi ekipmanları gibi tarımsal ürünleri en uygun fiyat ile elde etme imkanı sunan işletmedir.

Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde şubeleri bulunan tarımsal kredi piyasası, tarımsal üretimin artmasına ve aynı zamanda da gelişmesine katkı sağlamaktadır. Çiftçiye uygun fiyatlarla hizmet sunan bu pazar kaliteli ürünleriyle müşterilerinin güvenini kazanmıştır. Çiftlik kredisi piyasasına yönelik yeni bir katalog, çiftçilerin ve tüketicilerin seveceği indirim fırsatlarını içeriyor. Bu fırsatlar Temmuz ayı sonuna kadar geçerlidir.

Tarım Kredi Market'te peynir ve yoğurt indirimi

Tarım Kredi tam yağlı süt 16.25 TL

Tarım Kredi yarım yağlı süt 15.25 TL

Tarım Kredi süzme peynir 64.90 TL

Tarım Kredi ayran 4.50 TL

Tarım Kredi şişe ayran 19.25 TL

Tam yağlı yoğurt 33.50 TL

Aynes kaymak 34.90 TL

Duranlar taze peynir 64.50 TL

Tarsüt tost peyniri 97.50 TL

Aktüel
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