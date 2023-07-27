Böyle indirim görülmedi! O market etiket değiştirdi: Paketini 35 TL'ye satacak!

Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız ve yanımızdan ayırmadığımız kağıt havlular, peçetelere gelen zam gözleri korkuttu. Bunun üzerine Migros'tan gelen indirim müjdesi harekete geçirdi. 35 TL'yi duyan herkes o marketlere akın edecek.





Büyük zincir marketlerden olan Migros'tan 35 TL'den satışa çıkan tuvalet kağıdı indirimi başladı. Selpak deluxe pamuk katkılı 8'li tuvalet kağıdını 92.77 TL yerine sadece 35 TL' den raflarda yerini aldı.