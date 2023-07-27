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Böyle indirim görülmedi! O market etiket değiştirdi: Paketini 35 TL'ye satacak!

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Böyle indirim görülmedi! O market etiket değiştirdi: Paketini 35 TL'ye satacak!
Marketlerde etiketler peş peşe değiştirilirken bu defa indirim haberi geldi. Son 1 yıl içerisinde ürünlere gelen zamlar cepleri yakarken özellikle kağıt havlular yok arttık dedirtti. İşte o marketten güzel haber geldi.

Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız ve yanımızdan ayırmadığımız kağıt havlular, peçetelere gelen zam gözleri korkuttu. Bunun üzerine Migros'tan gelen indirim müjdesi harekete geçirdi. 35 TL'yi duyan herkes o marketlere akın edecek.

tuvalet kağıdı

Büyük zincir marketlerden olan Migros'tan 35 TL'den satışa çıkan tuvalet kağıdı indirimi başladı. Selpak deluxe pamuk katkılı 8'li tuvalet kağıdını 92.77 TL yerine sadece 35 TL' den raflarda yerini aldı. 

Aktüel
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