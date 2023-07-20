Böyle indirim ne görüldü ne duyuldu! 5 litre ayçiçek yağı 109 TL'ye düştü: O market büyük indirimi patlattı
Yayınlanma:
Ayçiçek yağı fiyatları cepleri yakmaya devam ederken bu market yüzleri güldürdü! Büyük yağ indirimi başladı! Tüm detaylar haberimizde.
Son dönemlerde ayçiçek yağı fiyatları günden güne artmaya devam ederken bu market vatandaşa güzel haberi verdi. Peki ayçiçek yağı hangi markette indirime girdi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BU MARKETTEN BÜYÜK YAĞ İNDİRİMİ
Özellikle pandemi dönemi süreci sonrasında bütün gıda ürünleri günden güne zamlanırken özellikle ayçiçek yağı fiyatları cepleri yakmaya başladı. Yağ fiyatları giderek yükselirken Kitchen Express büyük indirimini paylaştı.
139.90 TL'ye satılan yağ fiyatları 109.90 TL'ye düştü. Kitchen Express Evin marka 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarını 109.90 TL'ye indirdi. Kampanyayı kaçırmadan elinizi çabuk tutun!
Aktüel