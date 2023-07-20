  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. Böyle indirim ne görüldü ne duyuldu! 5 litre ayçiçek yağı 109 TL'ye düştü: O market büyük indirimi patlattı

Böyle indirim ne görüldü ne duyuldu! 5 litre ayçiçek yağı 109 TL'ye düştü: O market büyük indirimi patlattı

Yayınlanma:
Böyle indirim ne görüldü ne duyuldu! 5 litre ayçiçek yağı 109 TL'ye düştü: O market büyük indirimi patlattı
Ayçiçek yağı fiyatları cepleri yakmaya devam ederken bu market yüzleri güldürdü! Büyük yağ indirimi başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Son dönemlerde ayçiçek yağı fiyatları günden güne artmaya devam ederken bu market vatandaşa güzel haberi verdi. Peki ayçiçek yağı hangi markette indirime girdi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU MARKETTEN BÜYÜK YAĞ İNDİRİMİ

Özellikle pandemi dönemi süreci sonrasında bütün gıda ürünleri günden güne zamlanırken özellikle ayçiçek yağı fiyatları cepleri yakmaya başladı. Yağ fiyatları giderek yükselirken Kitchen Express büyük indirimini paylaştı. 

büyük yağ indirimi başladı

139.90 TL'ye satılan yağ fiyatları 109.90 TL'ye düştü. Kitchen Express Evin marka 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarını 109.90 TL'ye indirdi. Kampanyayı kaçırmadan elinizi çabuk tutun! 

Aktüel
ŞOK market beklenen indirimini erken duyurdu! O ürün 90 TL yerine 57 TL'ye rafa dizilecek: Poşetini kapan o tarihte indirime koşacak
ŞOK market beklenen indirimini erken duyurdu! O ürün 90 TL yerine 57 TL'ye rafa dizilecek: Poşetini kapan o tarihte indirime koşacak
Migros KDV zamlarını es geçti! Deterjanlarda fiyatlar yarıya indi: O tarihe kadar yetişen en ucuza alacak
Migros KDV zamlarını es geçti! Deterjanlarda fiyatlar yarıya indi: O tarihe kadar yetişen en ucuza alacak
BİM'de salıyı sallayacak indirim kampanyası! Bu ürünler 9 TL'den başlıyor: Sepetler tıka basa dolacak
BİM'de salıyı sallayacak indirim kampanyası! Bu ürünler 9 TL'den başlıyor: Sepetler tıka basa dolacak
Ayçiçek yağı biten o markete akın edecek! 29.90 TL'ye kadar düştü: Raflardan 3'er 5'er eksiliyor
Ayçiçek yağı biten o markete akın edecek! 29.90 TL'ye kadar düştü: Raflardan 3'er 5'er eksiliyor
A101 ayçiçek yağı stoklarını eritiyor! Bu kampanyanın tekrarı yok: Sadece 39 TL'ye yetişen alıyor!
A101 ayçiçek yağı stoklarını eritiyor! Bu kampanyanın tekrarı yok: Sadece 39 TL'ye yetişen alıyor!
Tarım Kredi indirim füzesini uçurdu! 55 üründe fiyatlar yarıya çekildi! Sadece o tarihe kadar geçerli indirimleri kaçırmayın
Tarım Kredi indirim füzesini uçurdu! 55 üründe fiyatlar yarıya çekildi! Sadece o tarihe kadar geçerli indirimleri kaçırmayın
Akaryakıt zamlarına inat dev kampanya! Bunu yapanlar 105 TL'lik bedava yakıt alabilecek: Tek yapılması gereken...
Akaryakıt zamlarına inat dev kampanya! Bunu yapanlar 105 TL'lik bedava yakıt alabilecek: Tek yapılması gereken...