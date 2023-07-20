Böyle indirim ne görüldü ne duyuldu! 5 litre ayçiçek yağı 109 TL'ye düştü: O market büyük indirimi patlattı

Ayçiçek yağı fiyatları cepleri yakmaya devam ederken bu market yüzleri güldürdü! Büyük yağ indirimi başladı! Tüm detaylar haberimizde.