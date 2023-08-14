Bu bankada hesabı olan yaşadı! Tek işlemle 1000 TL para iadeleri başladı

Ziraat Bankası, müşterilerine özel heyecan verici bir kampanyayı duyurdu! Kampanya kapsamında, Bankkart'ın kredi kartı ve banka kartı özelliklerini kullanarak TATİLSEPETİ platformundan gerçekleştireceğiniz alışverişlerde sizi harika ödüller bekliyor olacak. Tatilsepeti'nin geniş ve çeşitli seyahat ve tatil seçenekleri arasında gezinirken, Bankkart'ınızın avantajlarını en üst düzeyde değerlendirebileceksiniz.

Tatilsepeti'nin sunduğu eşsiz tatil fırsatları ve deneyimleriyle unutulmaz bir kaçamak yapmak için bu kampanyayı kaçırmayın! Tatilinizin yanı sıra alışverişlerinizde de ödüllendirileceğiniz bu muhteşem fırsatları yakalamak için Bankkart'ınızı kullanmayı unutmayın.

KAMPANYA DETAYLARI PAYLAŞILDI





Kampanya detaylarına göre, tek seferde 10.000 TL - 19.999 TL arasındaki peşin veya taksitli alışverişlerde 500 TL, 20.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerde ise 1.000 TL Bankkart Lira hediye edileceği belirtildi.

Duyuruda, kampanyanın 24 Temmuz - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olacağı ve Bankkart Mobil, bankkart.com.tr ve SMS kanallarıyla kampanyaya katılımın sağlanabileceği vurgulandı.

SMS ile kampanyaya katılmak isteyenlerin "TATİLSEPETİ" yazıp 4757 numarasına SMS göndermeleri gerektiği ifade edilirken, kampanyaya katılmayan müşterilerin kampanyadan yararlanamayacağı belirtildi.

Bankkart POS cihazları üzerinden yapılan alışverişlerin kampanya kapsamında değerlendirileceği ve kazanılan Bankkart Liraların 7 Eylül 2023 tarihinde yükleneceği, kullanılmayan liraların ise 7 Ekim 2023 tarihinde geri alınacağı açıklandı.

Kampanyanın bireysel kartlarla sınırlı olduğu ve müşterilerin bir defa ödül kazanabileceği belirtildi. Ayrıca ek kart kullanımlarının asıl kart sahibinin harcamalarına dahil edileceği ve Bankkart Başak, Bankkart Business, Ücretsiz Bankkart ve Bankkart Lira ile yapılan işlemlerin kampanyaya dahil olmayacağı açıklandı.

İptal veya iade durumlarında verilen Bankkart Liraların geri alınacağı, Bankkart Kumbarası bakiyesinin yetersiz olması durumunda borç yansıtılacağı ve kampanyanın Varınca para uygulamasında geçerli olmadığı belirtildi. Ön ödemeli rezervasyonlar ve uygun koşulları sağlayan ön ödemeli tutarların kampanyaya dahil olduğu, ancak yurtiçi ve yurtdışı turların yanı sıra tur paketi dışındaki uçak bileti satışlarının kampanyaya dahil olmadığı açıklandı.