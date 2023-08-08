Bu bankada hesap açtıranlar 1000 TL'yi kapacak! Cepleri şenlendiren efsane kampanya başladı

Denizbank son ilanında müşterisi olmayanlar için harika bir kampanyadan bahsetti. Çeşitli kampanyalarla müşterilerini sevindirmeye devam ediyor ancak bünyesşne yenşi katılan ve aynı zamanda yeni kart başvurusu yapan müşterilerine 1000 TL hediye edeceğini duyurdu. Denizbank'ın yeni gelen müşterilerine özel kampanyasının tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Denizbank Müşterisi Olanlar Yaşadı!

Denizbank, hazırladığı yeni kampanyasının duyurusunu yaptı. Bu heyecan verici kampanyanın detaylarında MobilDeniz'in bireysel kredi kartına başvuru yapan ve başvurusu onaylanan DenizBank müşterilerine bir defaya mahsus 1.000 TL hediye edeceği belirtiliyor. 17 Temmuz 2023 ile 31 Ağustos 2023 tarihlerinin ​​arasında bu kampanyaya katılmak isteyenlerin MobilDeniz uygulamasını indirerek ilk kez DenizBank müşterisi olmaları gerektiği vurgulanıyor.





Denizbank, kampanyanın detaylarında, kredi kartı onaylayan müşterilerin belirtilen tarihlerde en az 1.000 TL harcaması gerektiği belirtildi. Bu durumda ilk kez Denizbank'ta hesap açan ve Mobil Deniz uygulaması üzerinden kart başvurusu onay alan kişilerin ilk 1.000 TL'lik harcamaları ücretsiz olacaktır. Bu büyük fırsatı yakalamak için Denizbank'a üye olmanız yeterli.

Kampanya Ayrıntıları

Yeni kredi kartına başvuru yapıldıktan sonraki ilk ödemenin en az 1.000 TL olması gerekmektedir.

Bu promosyon tek bir ana kredi kartı için geçerlidir. Ek kartlar, kartvizitler, üretici kartları, net kartlar ve banka kartları kampanya kapsamında değildir.

Sanal kartlar ve ek kart işlemleri de dahil olmak kaydıyla tek seferde 1.000 TL ve üzeri harcamalara bonus verilecektir.

Alışveriş yaparken pos'a ihtiyacınız olmamakla beraber internet alışverişleri de kampanyaya tabi tutulacaktır.