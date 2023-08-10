Bu bankada son bir yıldır hesabı olanlar yaşadı! Banka 1500 TL para iadelerini başlattı

Garanti Bankası, özel kampanyalarıyla müşterilerini uyarmaya devam ediyor. Ağustos ayına özel açıklanan kampanyada harcama yapan müşterilerine toplam 1500 TL dağıtılacağı açıklandı. Kredi kartlarının kullanımının artması ve tüketicilerin ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ile birlikte bankalar kredi kartlarına cazip seçenekler sunmaya devam etmektedir. Garanti Bankası, bu akımın ardından müşterilerine özel indirimler sunan kampanya düzenlediğini bildirdi.

Garanti Bankası Ağustos Ayı 1500 TL Hediye Kampanyası

Garanti Bankası'nın Ağustos ayı kampanyası kapsamında sunduğu 1.500 TL tutarındaki hediye kampanyası çok cazip bir fırsat şeklinde öne çıkmaktadır. Bu kampanya ile birlikte müşterilere hem finansal rahatlık ve aynı zamanda da harcama özgürlüğü sunuluyor. Teklifi kullanmak ise oldukça basittir.





"Promosyon koşulları ve başvuru süreci"

Kampanya 01.08.2023 ile 31.08.2023 tarihlerinin arasında geçerlidir. Bu tarihler arasındaki dönemde Vestel mağazalarında Garanti BBVA'nın alışveriş kredisi ile yapılan alışverişler kampanya kapsamına alınacaktır.

Kampanyaya banka müşterisi olmayan kişilerin de Garanti BBVA'nın mobil uygulamasını indirerek "Müşteri olmak istiyorum" adımıyla takip etmesi ve ilk kez Garanti BBVA satın alma kredisi kullanması gerekmektedir. Ayrıca bonus kredi kartına sahip olan ve 1.000 TL ve üzeri alışveriş kredisini kullanan müşterilere 1.500 TL hediye para dağıtılacak.

Kazanılan bonus nasıl kullanılır?

Kazanan bonuslar, kampanya bitiminden sonra 18 Eylül 2023'te aktif kredi ve sanal kartlardan yüklenecektir. Bugünden itibaren müşteriler bonuslarını bankanın online bankası veya bonus flash aracılığıyla görebilir ve kullanabilir.

"Dikkate alınması gereken noktalar"

Kampanyada kazanılan bonusların kullanılabilmesi için 31 Ağustos 2023 tarihine kadar bonus kredi kartı oluşturulması ve 14 Eylül 2023 tarihine kadar ilk alışverişin yapılması gerekmektedir. Bonusflex, business kart, Bonus Genç ve cüzdan kart hamilleri kampanyaya katılmaz.