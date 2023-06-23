Bu bankanın kartını kullananlar yaşadı! 'Tamam' diyenlere 170 TL para ödenecek

Fatura ödeme işlemlerine zaman ayırmak istemeyenlerin işini kolaylaştıracak ödeme talimatı işlemi müşterilerine yönelik fırsat sunuldu. Worldcard müşterilerinin otomatik ödeme talimatı sonrasında herkes 170 TL kazanacak. 10 Temmuz 2023 tarihine kadar sürecek olan kampanya için yapılması gerekenler ve tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.





YAPI KREDİ BANKASI WORLDCARD FIRSATI

11 Haziran - 10 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada 2 otomatik fatura ödeme talimatı verilerek 30 TL, 4 yeni otomatik fatura talimatı için 80 TL, 6 yeni otomatik ödeme talimatı verilmesiyle 150 TL, ekstra 20 TL ek olarak ödeme yapılarak toplamda 170 TL değerinde Worldpuan kazanılır.

TALIMAT yazılıp boşluk bırakılarak 11 haneli TC kimlik numarası yazılarak 4470'e kısa mesaj gönderilir.

Kampanya içerisinde fatura ve HGS talimatları için geçerli olur.

Daha önceden tanımlı talimatlar iptal edilerek kampanya çerçevesinde yer almaz.

15 Ağustos 2023 tarihinde kredi kartınıza ya da banka kartınıza ödemeler aktarılır.