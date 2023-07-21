Bu bankanın kartını kullananlara piyango vurdu! Tamı tamına 1000 TL geri verilecek: O tarihe kadar başvuru yapan alacak

Garanti Bankası müşterisi olanları memnun etmek için birçok kampanya düzenlenirken özel bir duyuru geldi. 1.000 TL alışveriş yapanlara hediye ödeme yapılacağı belirtildi. İşte 1000 TL kazanacağının kampanya hakkında merak edilenler...

Garanti Bankası Mobil uygulama indirilerek ilk kez bu bankanın müşteri olanlar ve Bonus kredi kartı, Money Bonuz kredi akrtı başvurusu onay alanlar için 20 ağustos tarihine kadar yapılacak 1000 TL ve üzeri harcamaların ilki için 100 TL bonus kazanma imkanı verildi. Başvuruda bulunacak olanların Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr, moneybonus.com.tr üzerinden yapılması zorunlu olduğu belirtildi.





KAMPANYA DETAYLARI

27 Ağustos ve 27 Eylül 2023 tarihleri arasında geçerlidir.

Kazanılan bonuslar kartlara aktarılır.

Kullanılmayan bonuslar ise 28 Eylül tarihinde geri iadesi gerçekleşir.

Kampanya müşteri bazında olurken 1000 TL bonus verilir.

İnternet harcamaları kampanya dışında tutulur.

Kampanya içerisinde internet siteslerinin cüzdanlarından yapılan harcamalar dahil değildir.