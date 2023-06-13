  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. Bu bankanın kredi kartını kullananlar yaşadı! Tam 2000 TL para iadesi yapılacak: Bu işlemi yapmak şart

Bu bankanın kredi kartını kullananlar yaşadı! Tam 2000 TL para iadesi yapılacak: Bu işlemi yapmak şart

Yayınlanma:
Bu bankanın kredi kartını kullananlar yaşadı! Tam 2000 TL para iadesi yapılacak: Bu işlemi yapmak şart
Halkbank, müşterilerine özel kampanyalarını duyurmaya devam ediyor ve bu kez banka resmi sitesi aracılığıyla önemli bir açıklama yaptı. Müşterilerine birçok avantaj sunan Halkbank, yeni kampanyası kapsamında 2000 TL hediye edeceğini duyurdu. Bu kampanyaya katılan müşterilere, kredi kartlarının son 6 hanesini SMS yoluyla ileterek ParafPara aktarımı yapılacak. Ayrıntılar haberimizde...

Halkbank, müşterilerine çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor ve son açıklamasında önemli bir kampanyayı duyurdu. Banka, müşterilerine daha avantajlı bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefleyerek 2000 TL hediye edeceği kampanyasını duyurdu. Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler, kredi kartlarının son 6 hanesini SMS yoluyla göndererek ParafPara aktarımı yapılmasını sağlayabilecekler.

Bu kampanya, müşterilerin finansal durumlarını desteklemek ve alışverişlerini daha kazançlı hale getirmek amacıyla düzenlenmiştir. Müşteriler, kredi kartlarının son 6 hanesini belirtilen numaraya SMS göndererek hediye tutarını alabileceklerdir. Bu şekilde, müşterilerin alışveriş ihtiyaçlarına ek bir kaynak sağlanacak ve ekonomik beklentileri karşılanacaktır.

KAMPANYANIN DETAYLARI PAYLAŞILDI

halkbank

Banka tarafından sağlanan bu kampanyanın ayrıntılarına göre, 5000 TL harcama için 400 TL, 10.000 TL harcama için 1.000 TL, 15.000 TL harcama için 1.500 TL ve 20.000 TL harcama için 2.000 TL ParafPara verilecektir. Müşteriler, tercih ettikleri sözü seçerek kampanyaya katılabileceklerdir.

Katılım şartlarına göre, müşteriler alışveriş yapmadan önce belirtilen numaraya anahtar kelime ve kredi kartlarının son 6 hanesini içeren bir SMS göndermelidir. Örneğin, 5000 TL harcama için 400 TL ParafPara isteyen bir müşteri, "5000 123456" şeklinde bir SMS göndermelidir (SMS içeriğindeki 123456, örnek olarak verilen kredi kartının son 6 hanesidir).

Kazanılan ParafPara tutarı, kayıt yaptırılan karta 12 aylık dönemler halinde yüklenir. Müşteriler, kampanya kayıt SMS'ini bankada kayıtlı cep telefonu numarasından ücretsiz olarak göndermelidir. Kampanya sadece bireysel asıl Paraf ve Parafly kredi kartları için geçerlidir.

Müşteriler, kampanyaya katılan asıl kredi kartıyla alışveriş yapmalı ve harcamalarını bu kartla gerçekleştirmelidir. Kampanya katılımı için gerekli olan harcama sözü tutarı, her ekstre dönemi için belirlenir ve müşteri bu tutarı karşılayacak alışverişler yapmalıdır.

Halkbank, müşterilerinin memnuniyetini sağlamak ve onlara avantajlı bir alışveriş deneyimi sunmak amacıyla bu kampanyayı düzenlemiştir. Müşteriler, kampanya şartlarına uygun olarak kredi kartlarının son 6 hanesini SMS yoluyla göndererek ParafPara kazanma fırsatını değerlendirebilirler.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Aktüel
A101 indirimli ürünleri piyasaya çıkardı! Bu listede yok yok: Zamdan önce son indirimler!
A101 indirimli ürünleri piyasaya çıkardı! Bu listede yok yok: Zamdan önce son indirimler!
A101 indirim füzesini uçurdu! 11 TL'ye mantı, 104 TL'ye salça satacak: Listeye bakan markete koşuyor!
A101 indirim füzesini uçurdu! 11 TL'ye mantı, 104 TL'ye salça satacak: Listeye bakan markete koşuyor!
Bu kartı kullananlar paraya para demeyecek! Tek işlemi yapana 300 TL anında verilecek
Bu kartı kullananlar paraya para demeyecek! Tek işlemi yapana 300 TL anında verilecek
BİM'in bu indirimi kapıda kuyruk oluşturacak! 16 Haziran'da başlıyor: Listeye bakmayan bin pişman
BİM'in bu indirimi kapıda kuyruk oluşturacak! 16 Haziran'da başlıyor: Listeye bakmayan bin pişman
İndirim talimatı geldi fiyatlar düştü! O markette yumurta, ayçiçek yağı, gıda ürünlerinde ucuzluk başladı
İndirim talimatı geldi fiyatlar düştü! O markette yumurta, ayçiçek yağı, gıda ürünlerinde ucuzluk başladı
BİM'de sepetleri dolduran yaz indirimi başladı! Tatile gitmeden önce BİM'e uğrayan kârlı çıkacak
BİM'de sepetleri dolduran yaz indirimi başladı! Tatile gitmeden önce BİM'e uğrayan kârlı çıkacak
Bu indirimi kaçıran parasından olur! Tarım Kredi Market fiyatlara damping yaptı: Listeye bakan markete koşacak
Bu indirimi kaçıran parasından olur! Tarım Kredi Market fiyatlara damping yaptı: Listeye bakan markete koşacak