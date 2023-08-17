Bu fiyata kırmızı et almak hayal! O markette yeni hafta indirimleri poşetleri dolduracak: Kırmızı et, tavuk ve kıyma fiyatlarını gören akın edecek

Sevilen market zincirlerinden olan CarrefourSA indirimli kampanyalarıyla anılırken bu defa herkesin dört gözle beklediği ürünlerde kampanya başlattı. CarrefourSA kırmızı et fiyatlarını düşürmeye karar verdi. CarrefourSA indirimli kırmızı et fiyatları ne kadar?





CarrefourSA marketleri, yeni haftada dana kıyma fiyatlarını düşürdü. Yüzde 14-20 arasında gerçekleşen düşüşle kaçırılmayacak fırsat sunuldu. Kıymanın kilosu 309 TL olurken yüzde 6 indirim sonrasındaki yeni rakamı 289 TL olarak güncellendi.

Dana döş sarma kg: 324,90 TL yüzde 9 indirimli 295,90 TL

Dana but biftek kg: 389,90 TL yüzde 8 indirim 359,90 TL

Kasap köfte kg: 321 TL yüzde 8 indirim 295,90 TL