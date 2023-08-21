Bu fiyatlar semt pazarına adım attırmayacak! A101 havuç, kırmızı biber, limon ve onlarca üründe indirim yaptı

A101, 'Haftanın Yıldızları' ürünlerini müşterileri için duyurdu. Alışverişlerini indirimli olarak almak isteyen vatandaşlar ise kampanya listesini araştırmaya başladı. Menengiç kahvesinden yulaf ezmesine ve ketçap mayonex çeşitlerinden içecek çeşitlerine kadar bir çok ürün düşük fiyatla raflardaki yerini aldı.

A101, 'Haftanın Yıldızları' Ürünleri



















