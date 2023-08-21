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Bu fiyatlar semt pazarına adım attırmayacak! A101 havuç, kırmızı biber, limon ve onlarca üründe indirim yaptı

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Bu fiyatlar semt pazarına adım attırmayacak! A101 havuç, kırmızı biber, limon ve onlarca üründe indirim yaptı
A101, haftanın yıldız ürünlerini yayınladı. A101 raflarında yerini alan indirimli ürünlerin arasında Öncü domates salçasının 99,90 TL’ye düştüğü görülürken tam yağlı beyaz peynirin ise 64,50 TL'ye düşürüldüğü görüldü. İri kuru fasulyenin satış fiyatı ise 38 TL oldu. İşte 18 Ağustos Cuma günü indirime giren A101 fiyat listesinin tamamı..

A101, 'Haftanın Yıldızları' ürünlerini müşterileri için duyurdu. Alışverişlerini indirimli olarak almak isteyen vatandaşlar ise kampanya listesini araştırmaya başladı. Menengiç kahvesinden yulaf ezmesine ve ketçap mayonex çeşitlerinden içecek çeşitlerine kadar bir çok ürün düşük fiyatla raflardaki yerini aldı.

A101, 'Haftanın Yıldızları' Ürünleri

A101, 'Haftanın Yıldızları' Ürünleri

A101, 'Haftanın Yıldızları' Ürünleri

A101, 'Haftanın Yıldızları' Ürünleri

A101, 'Haftanın Yıldızları' Ürünleri


Aktüel
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