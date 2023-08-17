Bu fiyatları kaçıran çok üzülecek! BİM'de 15 ürün indirime girdi

Zincir marketler yaptığı aktüel ürünler kampanyalarıyla sık sık müşteri çekmeye devam ediyor. BİM Market bu hafta geçerli olacak indirimli fiyatlarını paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER

Vatandaş raf fiyatlarına günden güne gelen zamlar sebebiyle zincir marketlerin kampanyalarını yakından takip ediyor. Bu hafta BİM Marketlerde geçerli olacak indirimli fiyatlar yüzleri güldürdü. Marketlerde Levent marka 3 peynirli Adana böreği, Pizza Extra Karışık, Magnum Double Sunlover Starchaser yiyecekler indirimli olarak satılacak.





Aynı zamanda elektrikli katlanabilir bisiklet, kickscooter, HD marka akıllı televizyon da satışlarda olacak. 18 Ağustos tarihinde bitecek kampanyada Alfa Romeo marka katlanabilir elektrikli bisiklet, Redbull Racing marka Kickscooter, Nordmende marka 32 inç televizyon elektronik ihtiyaçlarını da karşılamış olacak. Marketin indirimli fiyatlarını kaçırmamak için son 2 gün! Elinizi çabuk tutun!