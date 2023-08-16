Bu hafta BİM’de şenlik var! Kataloğu gören kapıda sıra olacak! BİM 18 Ağustos 2023 aktüel ürünler
Temizlik severlere güzel haber geldi. Temizlik için olmazsa olmaz ürünler raflarda yerini almaya başladı. BİM 18 Ağustos 2023 kataloğunda yok yok. Piyasanın değerinin altında satışa çıkacak yeni ürünler…
BİM 18 AĞUSTOS 2023 KATALOĞU
Alfa Romeo R2 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.799 TL
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16.999 TL
Kuba S15 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 6.299 TL
Kuba Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 10.999 TL
Redbull Racing Kickscooter A6 Pro 11.999 TL
SGS Tek Akülü Darbeli Matkap Seti 999 TL
SGS Darbeli Matkap 599 TL
SGS Tek Akülü Vidalama Seti 699 TL
SGS Dekupaj Testere 599 TL
SGS Avuç Taşlama Makinesi 599 TL
SGS Panç Seti 11 Parça 99 TL
Profesyonel 3+3 Double Step Metal Merdiven 449 TL
4+1 Merdiven 379 TL
SGS 8 Parça Polisaj ve Zımpara Seti 119 TL
SGS Allen Anahtar Takım 9'lu Set 99 TL
SGS Tornavida Seti 99 TL
SGS Çatal Başlı Çekiç 250 gr 59 TL