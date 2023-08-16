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Bu hafta BİM’de şenlik var! Kataloğu gören kapıda sıra olacak! BİM 18 Ağustos 2023 aktüel ürünler

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Bu hafta BİM’de şenlik var! Kataloğu gören kapıda sıra olacak! BİM 18 Ağustos 2023 aktüel ürünler
Sevilen market zincirlerinden olan BİM her hafta farklı ürünlerde indirim haberi verirken yeni haftanın kataloğunu yayınladı. Raflarda yer alacak ürünler ve fiyatları haberimizde.

Temizlik severlere güzel haber geldi. Temizlik için olmazsa olmaz ürünler raflarda yerini almaya başladı. BİM 18 Ağustos 2023 kataloğunda yok yok. Piyasanın değerinin altında satışa çıkacak yeni ürünler…

BİM 18 AĞUSTOS 2023 KATALOĞU 

Alfa Romeo R2 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.799 TL

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16.999 TL

Kuba S15 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 6.299 TL

BİM

Kuba Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 10.999 TL

Redbull Racing Kickscooter A6 Pro 11.999 TL

SGS Tek Akülü Darbeli Matkap Seti 999 TL

SGS Darbeli Matkap 599 TL

SGS Tek Akülü Vidalama Seti 699 TL

SGS Dekupaj Testere 599 TL

SGS Avuç Taşlama Makinesi 599 TL

SGS Panç Seti 11 Parça 99 TL

Profesyonel 3+3 Double Step Metal Merdiven 449 TL

4+1 Merdiven 379 TL

SGS 8 Parça Polisaj ve Zımpara Seti 119 TL

SGS Allen Anahtar Takım 9'lu Set 99 TL

SGS Tornavida Seti 99 TL

SGS Çatal Başlı Çekiç 250 gr 59 TL

Aktüel
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