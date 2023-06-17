Bu indirim kapıda kuyruk oluşturacak! BİM indirim startını verdi: Sepetler ucuza doluyor
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Yaklaşan Cuma günü itibarıyla BİM mağazalarında çeşitli ürünler sunulacak. Salı ve Cuma günleri gerçekleşen aktüel ürün kampanyaları, tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Alışverişlerini daha avantajlı hale getirmek isteyen müşteriler, marketlerin indirim afişlerini inceleyerek fırsatları değerlendiriyor. Bu nedenle, BİM'in bu haftaki kataloğu da oldukça merak ediliyor. Peki, BİM'de bu hafta ne gibi ürünler bulunacak? Ayrıntılar haberimizde...
Her hafta olduğu gibi, 16 Haziran Cuma günü BİM mağazalarında birbirinden çeşitli ürünler satışa sunulacak. Bu haftanın fırsatlarıyla dolu olan BİM afişine göre, müşteriler birçok indirimli ürünle karşılaşacaklar.
BİM'in bu Cuma günü sunacağı ürünler arasında gıda, temizlik, ev eşyaları ve kişisel bakım ürünleri bulunuyor. İşte, BİM'in 16 Haziran Cuma günü raflarında yerini alacak bazı ürünler...
BİM MARKET İNDİRİMLERİ
Aktüel
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