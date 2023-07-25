Bu indirime hem kadınlar hem erkekler bayılacak! BİM'de indirim furyası başlıyor: 1 Ağustos'ta raflara dizilecek

BİM market zinciri, ekonomik etmenlerle en çok tercih edilen marketler arasında yer alıyor ve müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 1 Ağustos itibarıyla geçerli olacak indirimli ürünlerin listesi açıklandı ve alışveriş severlerin yüzünü güldürecek indirimler sizi bekliyor!

İhtiyacınız olan dekoratif ürünler arasında yer alan Naturalove Led Mumlu Dekoratif Fener, 199,00 Türk Lirası yerine sadece 159,00 Türk Lirası ile sizleri bekliyor. Daire Model Metal Fotoğraf Çerçevesi de indirimli fiyatı olan 99,75 Türk Lirası ile şıklığınıza şıklık katacak.



Evinize ve bahçenize keyifli bir atmosfer katacak olan Naturalove Led Işık Zinciri, sadece 69,00 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Aydınlatma ürünlerinde tasarruf etmek isteyenler için Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul, sadece 43,50 Türk Lirası ile raflarda yerini alıyor.



Güzelliğinize güzellik katacak olan ürünlerde de cazip fiyatlar sizi bekliyor. Naturalove Makyaj Fırça Seti ve Çift Taraflı Kaş Şekillendirme Fırça Seti, sırasıyla 95,00 ve 28,75 Türk Lirası ile indirimli fiyatlarla müşterileriyle buluşuyor.



Kendinize özel parfüm seçenekleri de unutulmamış. Shela Parfüm 100 ml, yalnızca 59,75 Türk Lirası ile sizlere hitap ediyor.



Alışveriş listenizdeki gıda ürünlerinde de hesaplı fiyatlar sizi bekliyor. Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr, sadece 135,00 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla alınabilirken, Danone Laktozsuz Süt 1 Litre, yalnızca 19,75 Türk Lirası ile müşterilerinin beğenisine sunuluyor.



Tatlı bir mola vermek isteyenler için de uygun fiyatlı seçenekler mevcut. Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 gr, 87,50 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla sizlere lezzetli bir alternatif sunuyor.



Bu muhteşem fırsatları kaçırmamak için 1 Ağustos itibarıyla BİM mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın! Ekonomik alışverişin keyfini BİM ile çıkarabilirsiniz.



İşte 1 Ağustos itibarıyla geçerli olacak indirimli ürünler:









- Naturalove Led Mumlu Dekoratif Fener: 199,00 Türk Lirası

- Naturalove Led Mumlu Dekoratif Fener (İndirimli Fiyat): 159,00 Türk Lirası

- Naturalove Daire Model Metal Fotoğraf Çerçevesi: 99,75 Türk Lirası

- Naturalove Led Işık Zinciri: 69,00 Türk Lirası

- Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul: 43,50 Türk Lirası

- Casilli Dantelli Kaplı Bralet: 95,00 Türk Lirası

- Casilli Dantelli Slip: 25,00 Türk Lirası

- Naturalove Ponponlu Silikon Sırt Çantası: 69,50 Türk Lirası

- Comfort Family Patik Çorap: 12,00 Türk Lirası

- Naturalove Makyaj Fırça Seti: 95,00 Türk Lirası

- Shela Parfüm 100 ml: 59,75 Türk Lirası

- Dream Air Bambu Çubuklu Oda Kokusu 100 ml: 52,50 Türk Lirası

- Angie Vücut Spreyi 150 ml: 32,50 Türk Lirası

- Çift Taraflı Kaş Şekillendirme Fırça Seti: 28,75 Türk Lirası

- Lipz Lip Balm 15 ml: 28,50 Türk Lirası

- Golden Rose Maskara: 58,50 Türk Lirası

- Golden Rose Lip Gloss: 52,50 Türk Lirası

- Golden Rose Oje: 22,50 Türk Lirası

- L'oreal Paris Age Perfect Yaşlanma Karşıtı Nemlendirici Krem 50 ml: 85,00 Türk Lirası

- Axe Deodorant 200 ml: 82,50 Türk Lirası

- Rexona Roll-On: 55,00 Türk Lirası

- Wilkinson Tıraş Bıçağı: 22,75 Türk Lirası

- Silver Rose Kağıt Yüz Bakım Maskesi: 8,75 Türk Lirası

- Naturalove Kapaklı Oval Kontür Fırçası: 59,50 Türk Lirası

- Naturalove Saç Fırçası: 45,00 Türk Lirası

- Sempatic Kedi Temalı Kutulu Renkli Toka Seti: 39,50 Türk Lirası

- Naturalove Kıskaç Toka 3'lü: 22,50 Türk Lirası

- Naturalove Cımbız Seti 2'li: 29,75 Türk Lirası

- Sempatic Renkli Pelüş Taç: 19,50 Türk Lirası

- Sempatic Renkli Pelüş Toka: 19,50 Türk Lirası

- Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr: 135,00 Türk Lirası

- Torku Süt Çeşitleri 6x180 ml: 34,50 Türk Lirası

- Danone Laktozsuz Süt 1 Litre: 19,75 Türk Lirası

- Sek Taze Peynir Çeşitleri 150 gr: 19,50 Türk Lirası

- Barilla Midye Makarna 500 gr: 17,50 Türk Lirası

- Barilla Deniz Kabuğu Makarna 500 gr: 17,50 Türk Lirası

- Barilla Bukle Makarna 500 gr: 17,50 Türk Lirası

- Yayla Haşlanmış Börülce & Maş Fasulyesi & Meksika Fasulyesi Çeşitleri 400 gr: 12,50 Türk Lirası

- Yayla Greçka & Siyah Pirinç & Börülce Çeşitleri 250 gr: 12,50 Türk Lirası

- Yayla Keten Tohumu & Maş Fasulyesi & Siyez Bulgur Çeşitleri 250 gr: 9,00 Türk Lirası

- Heinz Ketçap 1000 gr: 44,50 Türk Lirası

- Heinz Acı Sos 245 gr: 28,50 Türk Lirası

- Heinz Burger Sos 230 gr: 28,50 Türk Lirası

- Heinz Barbekü Sos 250 gr: 28,50 Türk Lirası

- Wasa Sade Gevrek Ekmek 275 gr: 35,50 Türk Lirası

- Salina Tuzluklu İyotlu Sofra Tuzu 500 gr: 9,75 Türk Lirası

- Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 gr: 87,50 Türk Lirası

- Eti Sade Kremalı Bisküvi 8x61 gr: 32,50 Türk Lirası

- Eti Burçak Limonlu Kremalı Bisküvi 4x100 gr: 27,50 Türk Lirası

- Eti Bisküvi Sultani Burçak 369 gr: 21,50 Türk Lirası

- Torku Torku Tam Çikolatalım 3x83 gr: 19,50 Türk Lirası

- Bifa Sütlü Çikolata & Kakaolu Damla Pasta Bisküvi 240 gr: 16,50 Türk Lirası

- Bifa Keks Tiramisu Aromalı Mini Kek 180 gr: 15,50 Türk Lirası

- Bifa Escape Mix Kraker 150 gr: 7,50 Türk Lirası