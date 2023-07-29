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Bu indirimi bilmeyen pişman olacak! ŞOK son Temmuz şovunu indirim şenliğiyle yaptı!

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Bu indirimi bilmeyen pişman olacak! ŞOK son Temmuz şovunu indirim şenliğiyle yaptı!
Temmuz ayı indirimleri ile yaza özel harika fırsatlar ŞOK Market'teki satılmaya başlandı. Kamp sandalyeleri, plaj malzemeleri, termoslar, kömür ve daha fazlası raflardaki yerini aldı.

Yazın tadını kamp malzemeleri ile çıkarmak için ŞOK marketlerinin indirimli ürünlerini inceleyebilirsiniz. ŞOK Market, kamp tutkunları ve sıcaktan bunalanlar için farklı kategorilerdeki ürünleri özel indirimli fiyatlarla sunuyor.

Bu kapsamda hazırlanan Temmuz ayı aktüel ürün kataloğu aşağıdaki olanaklara sahiptir:

XL Kamp Sandalyesi - 369 TL

Büyük Kamp Sandalyesi - 299 TL

Desenli Kamp Sandalyesi - 189 TL

Standart Kamp Sandalyesi - 169 TL

Çocuk Kamp Sandalyesi - 159 TL

Kamp Taburesi ise sadece 49,95 TL.

Plaj Sandalyesi ve Ahşap Kollu Plaj Sandalyesi - 169 TL

Marine / Flamingo Desenli Lüks Plaj Sandalyesi - 219 TL

Çocuklara, Pilsan Sweety Kova takımının 29,95 TL'den Pilsan Magic el arabasının ve kova setinin 69,95 TL'den satıldığı belirtilirken ayrıca, piknik masaları da 249 TL'den satışa sunuldu ve raflarda yerini aldı.

Aktüel
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