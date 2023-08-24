Bu indirimi kaçıran bin pişman! A101'de pirinç, sucuk, çamaşır suyu dip fiyata satışta

A101 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı ve 19-25 Ağustos 2023 haftası boyunca tüm marketlerde satışa sunulacak. Vatandaşlar bu hafta içi A101'de hangi ürünlerin indirime gireceğini merak ediyor. A101'in tüm marketlerindeki müşteriler, teknoloji ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine dek uzanan indirimlerden yararlanabiliyor.

A101 19-25 Ağustos Haftanın Yıldız Ürünleri

A101 “Haftanın Yıldızları” kampanyası kapsamında 19-25 Ağustos haftasında aşağıdaki indirimli ürünler satışa sunulacak:























































