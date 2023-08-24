Bu indirimi kaçıran bin pişman! A101'de pirinç, sucuk, çamaşır suyu dip fiyata satışta
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A101'in 19-25 Ağustos tarihleri arası indirimli ürünlerin yer aldığı kataloğu yayınlandı. Bakliyattan meyve ve sebzeye, motosiklet satısından lisanslı satılan ürünlere, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar pek çok ürün bu hafta indirimli fiyatlarla A101 mağazalarında olacak. İşte 19-25 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki A101 güncel ürün kataloğu..
A101 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı ve 19-25 Ağustos 2023 haftası boyunca tüm marketlerde satışa sunulacak. Vatandaşlar bu hafta içi A101'de hangi ürünlerin indirime gireceğini merak ediyor. A101'in tüm marketlerindeki müşteriler, teknoloji ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine dek uzanan indirimlerden yararlanabiliyor.
A101 19-25 Ağustos Haftanın Yıldız Ürünleri
A101 “Haftanın Yıldızları” kampanyası kapsamında 19-25 Ağustos haftasında aşağıdaki indirimli ürünler satışa sunulacak:
Aktüel