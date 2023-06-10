  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. Bu indirimi kaçıran parasından olur! Tarım Kredi Market fiyatlara damping yaptı: Listeye bakan markete koşacak

Bu indirimi kaçıran parasından olur! Tarım Kredi Market fiyatlara damping yaptı: Listeye bakan markete koşacak

Yayınlanma:
Bu indirimi kaçıran parasından olur! Tarım Kredi Market fiyatlara damping yaptı: Listeye bakan markete koşacak
Son dönemlerde marketlerin fiyatları sık sık artmaya devam ederken müjdeli haber Tarım Kredi Marketlerden geldi. Peki hangi ürünler indirimli satılacak? Tüm detaylar haberimizde.

Raf fiyatları günden güne artmaya devam ederken vatandaşın internet üzerinden en çok araştırdığı konular arasında market kampanyaları araştırıyor. Peki Tarım Kredi Marketlerde bu hafta hangi ürünler indirimli? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TARIM KREDİ MARKETLER KAMPANYASI

Her ay iki haftada bir büyük indirimlerini müşterilerine sunmaya devam ediyor. Bu hafta Tarım Kredi Marketlerde Tarım Kredi marka sızma zeytinyağı, Tarım Kredi marka Riviera zeytinyağı, Tarım Kredi marka ayçiçek yağı, Anadolu marka nohut, Anadolu marka pirinç, Tarım Kredi marka biber salçası, Tarım Kredi marka domates salçası, Tarım Kredi marka tarhana, Dudimo marka noodle, Tarım Kredi marka buğday unu, ayran, donmuş lahmacun, Bakpiliç marka fileto, Superfresh ton balığı, Tarım Kredi marka sosis, Tarım Kredi marka jambon, Tarım Kredi marka kakaolu fındık kreması, Tarım Kredi marka süzme bal, Tarım Kredi marka reçel çeşitleri, sucuk, yumurta, Kaanlar marka siyah zeytin, Biscolata mood, Eti Burçak marka kurabiye, Eti Burçak marka tuzlu bisküvi, Kızılay marka soda, Tarım Kredi marka badem içi, Tarım Kredi marka gofret, Tarım Kredi marka badem içi gibi birçok ürün indirimli olarak satılacak. İndirimli fiyatlar ise şu şekilde;

Tarım Kredi Market Kampanyası

-Kaanlar marka siyah zeytin 49.90 TL

-Kızılay marka aromalı soda çeşitleri 22.45 TL

-Tarım Kredi marka donmuş nar suyu 33.90 TL

-Bingo Soft marka çamaşır yumuşatıcısı 32.90 TL

-Kızılay marka maden suyu 22.45 TL

-Familia Natural marka kağıt havlu 95.90 TL

-Tarım Kredi marka Güney Marmara zeytinyağı 127 TL

-Tarım Kredi marka domates salçası 37.90 TL

-Superfresh marka ton balığı 59.90 TL'den satılacak. Markette birçok farklı temel ihtiyaç ürünleri indirimli olarak müşterilere sunulacak. Tarım Kredi Marketlerin diğer indirimli ürünleri marketin internet sitesinde paylaşılıyor. 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Aktüel
Migros'ta büyük indirim kampanyası başladı! 30 üründe flaş fiyatlar: Kampanyayı kaçıran pişman olur
Migros'ta büyük indirim kampanyası başladı! 30 üründe flaş fiyatlar: Kampanyayı kaçıran pişman olur
Carrefour'da bayram öncesi kırmızı ve beyaz et indirimi! 1 kg 119 TL'ye düştü!
Carrefour'da bayram öncesi kırmızı ve beyaz et indirimi! 1 kg 119 TL'ye düştü!
ŞOK'ta haftanın indirimi başladı! O ürün 107 TL'den 47 TL'ye düştü: Kaçıran pişman oluyor
ŞOK'ta haftanın indirimi başladı! O ürün 107 TL'den 47 TL'ye düştü: Kaçıran pişman oluyor
Tarım Kredi Market 1 haftalık özel indirimini duyurdu! Bu ürünlerin tekrarı yok: Fiyatlar yarıya çekildi
Tarım Kredi Market 1 haftalık özel indirimini duyurdu! Bu ürünlerin tekrarı yok: Fiyatlar yarıya çekildi
Cuma günü BİM'e giden ucuz fiyata sepeti dolduracak! Kilosu 52,50 TL'den satılacak: Yetişen alır
Cuma günü BİM'e giden ucuz fiyata sepeti dolduracak! Kilosu 52,50 TL'den satılacak: Yetişen alır
A101 yazı erken getirdi! Güneş kreminden plaj çantasına en ucuz fiyatlar: O gün başlıyor
A101 yazı erken getirdi! Güneş kreminden plaj çantasına en ucuz fiyatlar: O gün başlıyor
O markete bayram indirimi erken geldi! En ucuza almak için sayılı günler kaldı: 9,50 TL'den...
O markete bayram indirimi erken geldi! En ucuza almak için sayılı günler kaldı: 9,50 TL'den...