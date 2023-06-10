Bu indirimi kaçıran parasından olur! Tarım Kredi Market fiyatlara damping yaptı: Listeye bakan markete koşacak

Raf fiyatları günden güne artmaya devam ederken vatandaşın internet üzerinden en çok araştırdığı konular arasında market kampanyaları araştırıyor. Peki Tarım Kredi Marketlerde bu hafta hangi ürünler indirimli? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TARIM KREDİ MARKETLER KAMPANYASI

Her ay iki haftada bir büyük indirimlerini müşterilerine sunmaya devam ediyor. Bu hafta Tarım Kredi Marketlerde Tarım Kredi marka sızma zeytinyağı, Tarım Kredi marka Riviera zeytinyağı, Tarım Kredi marka ayçiçek yağı, Anadolu marka nohut, Anadolu marka pirinç, Tarım Kredi marka biber salçası, Tarım Kredi marka domates salçası, Tarım Kredi marka tarhana, Dudimo marka noodle, Tarım Kredi marka buğday unu, ayran, donmuş lahmacun, Bakpiliç marka fileto, Superfresh ton balığı, Tarım Kredi marka sosis, Tarım Kredi marka jambon, Tarım Kredi marka kakaolu fındık kreması, Tarım Kredi marka süzme bal, Tarım Kredi marka reçel çeşitleri, sucuk, yumurta, Kaanlar marka siyah zeytin, Biscolata mood, Eti Burçak marka kurabiye, Eti Burçak marka tuzlu bisküvi, Kızılay marka soda, Tarım Kredi marka badem içi, Tarım Kredi marka gofret, Tarım Kredi marka badem içi gibi birçok ürün indirimli olarak satılacak. İndirimli fiyatlar ise şu şekilde;





-Kaanlar marka siyah zeytin 49.90 TL

-Kızılay marka aromalı soda çeşitleri 22.45 TL

-Tarım Kredi marka donmuş nar suyu 33.90 TL

-Bingo Soft marka çamaşır yumuşatıcısı 32.90 TL

-Kızılay marka maden suyu 22.45 TL

-Familia Natural marka kağıt havlu 95.90 TL

-Tarım Kredi marka Güney Marmara zeytinyağı 127 TL

-Tarım Kredi marka domates salçası 37.90 TL

-Superfresh marka ton balığı 59.90 TL'den satılacak. Markette birçok farklı temel ihtiyaç ürünleri indirimli olarak müşterilere sunulacak. Tarım Kredi Marketlerin diğer indirimli ürünleri marketin internet sitesinde paylaşılıyor.