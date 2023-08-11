Bu indirimler kaçmaz! ŞOK'ta 25 TL harcayan bu ürünü 85 TL yerine 58 TL'ye alacak

Türkiye genelinde hızla büyüyen market zinciri ŞOK, bugün başlayan büyük indirim kampanyası ile dikkatleri üzerine çekiyor. 9 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olan indirimler, 15 Ağustos'a kadar sürecek ve birbirinden cazip fırsatları müşterilere sunacak.

İndirim kampanyasının ilk gününde dikkat çeken ürünler arasında mix ayranmatik, sos tava ve bulaşık makinesi tabletleri yer alıyor. Mix ayranmatik sadece 59,95 TL, sos tava 79,95 TL ve bulaşık makinesi tableti ise 132,90 TL'ye düşüyor. Bu indirimlerle mutfakta ve evde işler daha da kolaylaşıyor.





Ayrıca, ŞOK'un geniş ürün yelpazesinde pek çok farklı kategoride indirimler mevcut. 3'lü servis setleri sadece 14,95 TL'ye, Paşabahçe kilitli saklama kabı 34,95 TL'ye, plastik servis ürünleri ise 9,95 TL'ye düşüyor. Evde düzeni sağlamak isteyenler için 3'lü pai erzak kabı 129 TL'ye sunuluyor. Akasya toprak çerezlik, pipetli bardak ve daha pek çok üründe de büyük indirimler sizi bekliyor.

Çocuklarınızı mutlu etmek isterseniz, Gokidy Gurme Hamburger veya Tatlı Seti 69,95 TL'ye, futbol kalesi ve topu 129 TL'ye düşerken, Melisa Bebek ve Ütüleme Seti ile Melisa Bebek ve Makyaj Seti de sadece 99,95 TL'ye satın alınabilir.





Tekstil ürünlerinde de büyük fırsatlar var. Kadın şortlu takım 139 TL'ye, kadın düğmeli gecelik 119 TL'ye düşerken, erkek boxer 44,95 TL'ye, kadın krinkıl kumaş crop üst 49,95 TL'ye ve kadın krinkıl kumaş pantolon 79,95 TL'ye satın alınabilir.

Elektronik tutkunları da unutulmadı. NPO Android TV Box 1.149 TL'ye, NPO 1080P HD Taşınabilir Mini Led Projeksiyon ise 1.399 TL'ye düşüyor. Ayrıca, Hoover çamaşır kurutma makinesi 6.299 TL'ye ve Usams Smart 360 Canlı Yayın Telefon Gimbal 559 TL'ye alıcılarını bekliyor.

Bu fırsatları kaçırmamak için en yakın ŞOK mağazasına uğramanız yeterli. Unutmayın, indirimler 15 Ağustos'a kadar geçerli olacak!