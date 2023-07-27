Bu kampanya 2000'lerden değil! 5 litrelik ayçiçek yağı 1 TL'ye satılıyor: Duyan koştu

Zam haberleri peş peşe gelirken özellikle artışlardan nasibini alan ayçiçek yağı oldu. Bunun üzerine o marketten 5 litrelik ayçiçek yağında bu zamana kadar görülmemiş indirim haberi geldi. Bu rakamı gören herkes marketlere akın edecek.