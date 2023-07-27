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Bu kampanya 2000'lerden değil! 5 litrelik ayçiçek yağı 1 TL'ye satılıyor: Duyan koştu

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Bu kampanya 2000'lerden değil! 5 litrelik ayçiçek yağı 1 TL'ye satılıyor: Duyan koştu
Zam haberleri peş peşe gelirken özellikle artışlardan nasibini alan ayçiçek yağı oldu. Bunun üzerine o marketten 5 litrelik ayçiçek yağında bu zamana kadar görülmemiş indirim haberi geldi. Bu rakamı gören herkes marketlere akın edecek.

Ayçiçek yağı fiyatları her geçen gün cep yakmaya devam ederken bu defa indirim müjdesi geldi. Temel gıda ürünlerinden olan ayçiçek yağı mutfağın olmazsa olmazı olurken ekonomik etmenlerden ötürü alamayanları bayram ettirecek haber geldi. Zamlı süreç sonrasında vatandaşlar indirimli ürün arayışına giren o marketten 5 litre Yudum ayçiçek yağında büyük indirim...

yudum

Yudum ayçiçek yağını 1 TL'ye satışa çıkartıldı. 5 litrelik ayçiçek yağını 200 TL'den satışa çıkaran yudum show marketlerde bu ürün yalnızca 1 TL. Show market üzerinden 1000 TL ve üzeri alışveriş yapana 5 litrelik yudum ayçiçek yağı 1 TL'den satılmaya başladı. 

Aktüel
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