Bu kartı kullananlar paraya para demeyecek! Tek işlemi yapana 300 TL anında verilecek

Bankalar, müşterilere özel kampanyalar düzenlerken bir kart sahibi olanlara özel avantajlar sunuyor. Denizbank, bu kartı kullanan müşterilere 300 TL'ye kadar indirim imkanı sağlayacak bir kampanya düzenledi. Kampanya detayları hakkında yapılan açıklamalara göre, ay sonuna kadar bu kartla işlem yapanlara 300 TL ödeme yapılacak. Bu kampanya, kart sahiplerine ekonomik bir fırsat sunarken müşteri memnuniyetini de artırmayı hedefliyor. Detaylı bilgiler için bankanın resmi internet sitesi veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçilebilir. İşte detaylar...





300 TL'YE KADAR İNDİRİMLİ KART İMKANI

Denizbank, müşterilerine yönelik özel bir kampanya düzenleyerek, 30 Haziran tarihine kadar geçerli olacak indirim fırsatlarını duyurdu. Kampanya detayları ve başvuru yöntemleri açıklandı. Denizbank şubeleri, internet şubesi, SMS veya mobil uygulama üzerinden kredi kartı başvurusu yaparak kampanyadan faydalanabilirsiniz. Kampanya, 1 Haziran ile 30 Haziran arasında devam edecektir. İşte ayrıntılar...





Ancak ek kartlar, Business kartlar, Net kart ve Banka kartı satışları kampanya dışında tutulmaktadır. Yeni kredi kartıyla Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yapılan internet alışverişlerinde müşterilere yüzde 50 indirim sağlanacak, maksimum 100 TL indirim kazanabilecekler. Ayrıca, 3 aylık dönem boyunca toplamda 300 TL'ye kadar indirim imkanı sunulacaktır.

Sanal kart ve ek kart kullanılarak yapılan işlemler kampanyaya dahil edilir ve indirim tutarı asıl karta eklenir. Kazanılan indirimler, takip eden 7 iş günü içinde karta yansıtılacak ve Denizkart üzerinden bildirim yapılacaktır. Bu kampanyada Bonus pos kullanımı zorunlu değildir.

Denizbank'ın kampanyası, müşterilere alışverişlerinde ekonomik bir avantaj sunmayı amaçlarken, aynı zamanda müşteri memnuniyetini de artırmayı hedeflemektedir. Kampanya şartları ve detaylı bilgilere ulaşmak için Denizbank'ın resmi internet sitesi veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçilebilir. Bu kampanya, müşterilere avantajlı bir deneyim sunarken, kredi kartı kullanımını teşvik etmektedir.