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  3. Bu marketin kapısında kuyruk olacak! 5 litre ayçiçek yağı neredeyse bedava: Giden boş dönmüyor

Bu marketin kapısında kuyruk olacak! 5 litre ayçiçek yağı neredeyse bedava: Giden boş dönmüyor

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Bu marketin kapısında kuyruk olacak! 5 litre ayçiçek yağı neredeyse bedava: Giden boş dönmüyor
Zam haberleri peş peşe gelirken en çok artış gören ürünlerin başında ayçiçek yağı geliyor. 5 litre ayçiçek yağının satış fiyatı en dibe ulaşırken o markete akın başlayacak. İşte o markette ayçiçek yağı fiyatlarında dev indirim...

Geçtiğimiz seneden bu zamana kadar zamdan en çok nasibini alan ayçiçek yağında dev indirim haberi geldi. Vatandaşlar geçim mücadelesiyle karşı karşıya kalırken mutfakların olmazsa olmazı olan ve yemeklerin pişirilmesinde gerekli o ürünün litre fiyatı görenleri şaşırttı.

yağ fiyatları

Ayçiçek fiyatlarına gelen zamlar sonrasında Migros'tan müjdeli haber geldi. 5 litre Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet 172,90 TL'den 144,90 TL olarak raflarda yerini aldı. 

Aktüel
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