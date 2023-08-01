Bu marketin kapısında kuyruk olacak! 5 litre ayçiçek yağı neredeyse bedava: Giden boş dönmüyor

Geçtiğimiz seneden bu zamana kadar zamdan en çok nasibini alan ayçiçek yağında dev indirim haberi geldi. Vatandaşlar geçim mücadelesiyle karşı karşıya kalırken mutfakların olmazsa olmazı olan ve yemeklerin pişirilmesinde gerekli o ürünün litre fiyatı görenleri şaşırttı.





Ayçiçek fiyatlarına gelen zamlar sonrasında Migros'tan müjdeli haber geldi. 5 litre Kırlangıç Ayçiçek Yağı Pet 172,90 TL'den 144,90 TL olarak raflarda yerini aldı.