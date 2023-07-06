Bu Perşembe A101'de büyük indirim var! 32'li dev paket tuvalet kağıdı 109 TL'ye satılacak!

Ekonomik olarak hesaplılığı ve kalitesiyle en çok tercih edilen market zincirlerinden biri olan A101, müşterilerine cazip indirimler sunmaya devam ediyor. 6 Temmuz itibarıyla geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı katalog yayımlandı ve müşterilerin heyecanını doruklara çıkardı.

Katalogda dikkat çeken ürünler arasında 32'li tuvalet kağıdı, büyük boy PP valiz ve Samsung süpürge bulunuyor. 32'li tuvalet kağıdı sadece 109 TL'ye satışa sunulacakken, büyük boy PP valiz ise 499 TL'lik etiket fiyatıyla müşterilere sunulacak. Ayrıca Samsung süpürge de indirimli olarak 2.199 TL'den satışa çıkacak.





A101, indirimli ürünlerle sadece ev eşyaları ve elektronik ürünlerle sınırlı kalmıyor. Katalogda yer alan diğer indirimli ürünler arasında Arzum AR1111 Starry El Blender Seti, Arzum AR3062 Jollietea Çay Makinesi, Nisanla Saç Kurutma Makinesi, Kiwi Klipsli Masaüstü Fan ve daha birçok ürün bulunuyor.

Müşteriler, Lenovo N4120 4/128 GB Notebook, WD 2 TB Harici Hard Disk, TCL S150 Bluetooth Kulaklık, HI-LEVEL 64 GB USB Bellek gibi teknolojik ürünlerde de indirimlerden faydalanabilecekler.





A101'nin indirimli ürünler kataloğu büyük bir ilgiyle karşılandı ve müşterilerin erkenden A101 mağazalarına akın etmesine neden oldu. Ancak stoklar sınırlı olduğundan dolayı, müşterilerin hızlı davranması ve istedikleri ürünleri kaçırmamaları önemli bir detay.

Bu indirimli fırsatları kaçırmamak için torbanızı hazırlayın ve erkenden A101 mağazalarına koşun. 6 Temmuz itibarıyla başlayacak olan indirimli dönemi değerlendirmek için zaman kaybetmeyin.



