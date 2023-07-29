Bu ürünleri ucuza almak için son günler! BİM sadece 3 güne özel bomba indirimini duyurdu

BİM market, bu hafta geçerli olacak yeni indirimli ürünler listesini duyurdu. 26-28 Temmuz tarihlerinde geçerli olacak olan bu aktüel ürünler kataloğu, resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Vatandaşlar, BİM'in indirimlerini kaçırmamak ve uygun fiyatlarla alışveriş yapmak için güncel indirimli ürünler kataloğunu araştırıyorlar. İşte bu hafta BİM markette indirimli olarak sunulan ürünler. İşte detaylar...





BİM MARKET İNDİRİMLERİ

BİM Market, bu hafta 28 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünlerle müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Farklı kategorilerde birbirinden cazip ve ekonomik ürünler raflarda yerini alacak. Mutfakta işleri kolaylaştıran Braun MQ5220WH Blender Seti 1.299 TL, sağlıklı yemekler için ideal Kumtel Yağsız Airfryer 5.5 Litre 1.799 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Icemax Musluklu Termos ve büyük buz aküsü, serinletici içecekler için sadece 99 TL ve 37,50 TL.

BİM Market, bu haftaki aktüel ürünlerle müşterilerine çeşitli kategorilerde cazip ve ekonomik seçenekler sunmaya devam ediyor. Özellikle mutfakta işleri kolaylaştıran ürünler arayanlar için Braun MQ5220WH Blender Seti 1.299 TL ve sağlıklı yemekler hazırlamak isteyenler için ideal Kumtel Yağsız Airfryer 5.5 Litre 1.799 TL fiyatıyla öne çıkıyor.

Serinletici içecekler ve yiyecekler için ihtiyaç duyulan ürünler de unutulmamış. Icemax Musluklu Termos ve büyük buz aküsü, sadece 99 TL ve 37,50 TL gibi uygun fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

BİM Market, düzenli olarak güncellenen aktüel ürünleriyle tüketicilere kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla ulaştırmayı hedefliyor. Bu hafta da mutfakta pratik çözümler sunan Braun MQ5220WH Blender Seti ve sağlıklı pişirme alternatifi sunan Kumtel Yağsız Airfryer, kullanıcıların ilgisini çekiyor. Blender seti, çeşitli mutfak işlerini kolaylıkla halledebilme imkanı sağlayarak mutfakta zaman kazandırıyor. Airfryer ise yağsız pişirme özelliği sayesinde daha sağlıklı yemekler hazırlamak isteyenlerin tercihi oluyor.

Sıcak havalarda serinletici içeceklerin yanı sıra yiyeceklerin de taze ve soğuk kalmasını sağlayan Icemax Musluklu Termos ve büyük buz aküsü, piknik ve seyahatlerde de oldukça kullanışlı bir ürün olarak öne çıkıyor. Hem pratik hem de ekonomik olan bu ürünler, müşterilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

BİM Market'in müşteri memnuniyetini ön planda tutarak düzenlediği aktüel ürün kampanyaları, her hafta farklı ve değerli ürünleri uygun fiyatlarla tüketicilere sunuyor. Müşteriler, bu kampanyalar sayesinde ihtiyaç duydukları ürünleri ekonomik fiyatlarla temin etme şansına sahip oluyor.

Özetle, BİM Market bu hafta müşterilerine Braun MQ5220WH Blender Seti ve Kumtel Yağsız Airfryer gibi mutfakta işleri kolaylaştıran ürünlerin yanı sıra serinletici içecekler ve yiyecekler için Icemax Musluklu Termos ve büyük buz aküsü gibi uygun fiyatlı seçenekler sunuyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan BİM Market, kaliteli ürünleri ekonomik fiyatlarla tüketicilere sunarak alışveriş deneyimini daha da değerli hale getiriyor.

Ev dekorasyonunda şıklığı uygun fiyatlarla bir araya getiren Kumtel Beyaz Cam Ankastre Seti 4.899 TL. Tefal Wok Tava 449 TL, Tefal Krep Tavası 319 TL ve Tefal Şef Bıçağı 20 cm 209 TL fiyatlarıyla ilgi çekiyor.

Mutfakta pratiklik sunan Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL, Okyanus Home Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 79 TL ve Patates Dilimleyici 9,50 TL. Paşabahçe Live Beautiful Dantel Çay Seti 12 Parça 109 TL, Hobby Life Bardak 300 ml 16,50 TL ve Kayık Tabak 14,50 TL.

Temizlik Seti 85 TL, Alpina 6 Bölmeli Servis Tabağı 119 TL, Alpina Kase 79 TL ve Alpina Yumurta Dilimleyicisi 39,50 TL.

Ayrıca, BİM Market'in bu haftaki aktüel ürünlerinde lisanslı ürünler ve çocuklar için eğlenceli seçenekler de bulunuyor. Kadın / Erkek Ham Bez Şort 99 TL, Glass in Love Cam Ayaklı Latte Bardağı 69 TL ve Glass Gravürlü Kase 10 TL ile serin içecek keyfi yaşanacak.

Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 59 TL, Lisanslı Pike Seti 229 TL ve Lisanslı Lastikli Çarşaf Seti 185 TL ile yatağınızı şıklıkla süsleyebilirsiniz. Lisanslı Tül Perde ise pencerelerinize zarafet katmak için 219 TL.

Erkek çocukları için rahat ve şık Erkek Çocuk Şortlu Takım 109 TL. Moda İkonu Bebekler ise 167,50 TL fiyatıyla çocukların ilgisini çekiyor.

Eğlenceli oyuncaklar arasında Lisanslı Oyuncak Sürpriz Valiz 59 TL, Smartland Dough Dondurma ve Waffle Yapma Oyun Hamuru Seti 59 TL, MGS Meyve / Sebze Kesme Oyuncağı 39 TL ve Basketbol Potası ve Top Seti 75 TL dikkat çekiyor.

BİM Market, bu haftaki aktüel ürünlerle müşterilerini memnun edecek çeşitli fırsatlar sunuyor. Ancak unutulmamalıdır ki ürünler sınırlı stoklarla sunulacak, bu fırsatları kaçırmamak için erken davranmak gerekecektir. 28 Temmuz'dan itibaren en yakın BİM mağazasına uğramak, avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için önemli bir adım olacak.