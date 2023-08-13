  1. Anasayfa

  2. Aktüel

  3. Bu ürünlerin devamı yok! BİM hepsini indirimli satacak: İşte çok satacak ürün listesi

Bu ürünlerin devamı yok! BİM hepsini indirimli satacak: İşte çok satacak ürün listesi

Yayınlanma:
Bu ürünlerin devamı yok! BİM hepsini indirimli satacak: İşte çok satacak ürün listesi
11 Ağustos'tan itibaren BİM aktüel ürünler kataloğunda yarının büyük indirimlerini sunuyor. Teknolojik aletlerden, ev eşyalarına kadar birçok üründe uygun fiyatlar sunarak müşteri memnuniyeti daha fazla artırılıyor.

11 Ağustos Cuma, BİM tüm aktüel ürün kataloğu ile geri dönüyor. Bu katalogda, evinizin ihtiyaçlarını karşılayan ve teknolojiye uygun fiyata erişmenizi sağlayan ürünler bekleyebilirsiniz. Öne çıkan ürünler şunları içerir:

BİM aktüel ürünler kataloğunda yeni fırsatlar!

1. Plastik Organizer Çeşitleri: 14,90 TL. (Evinizi düzenli tutmanıza yardımcı olan plastik düzenleyiciler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.)

2. Karışık Plastik Ürünler: 27,90 TL. (Mutfakta ve evin her köşesinde çok uygun fiyata kullanabileceğiniz karışık plastik ürün seti.)

3. AQUAPHOR Onyx Sürahi 4,2 Litre: 339 TL. (Büyük bir kapasiteye sahip AQUAPHOR Onyx Sürahi ile temiz, sağlıklı su çok kolay.)

4. Piranha Oyun Klavyesi: 199 TL. (Oyuncular için tasarlanan Piranha Oyun Klavyesi, oyun deneyimlerinizi üst seviyeye taşıyor.)

5. Samsung EP-T1510 15W Şarj Adaptörü & 3A Kablo: 279 TL. (Hızlı şarj teknolojisine sahip Samsung Şarj Adaptörü & 3A Kablo teknoloji tutkunları için birebir.

"BİM İndirim Listesi"

Plastik Şampuanlık - 39,90 TL

3'lü Kanepe - 3.900 TL

Balance Yaylı Yatak - 2.350 TL

Theraphy Süngerli Yatak - 1.150 TL

Dynamic Yaylı Yatak - 1.250 TL

Piranha Gaming Klavye - 199 TL

Piranha Full HD PC Kamera - 79,90 TL

Piranha PUBG Oyun Kolu - 35,90 TL

Piranha Gaming Mouse - 129 TL

Piranha Gaming Kulaklık - 239 TL

Piranha 1+1 Stereo Kulaklık - 129 TL

Piranha USB Çoklayıcı - 69,90 TL

Piranha Notebook Standı - 49,90 TL

Aktüel
A101 çeyizci kızların adresi oldu! A101 17 Ağustos 2023 kataloğunda yok yok
A101 çeyizci kızların adresi oldu! A101 17 Ağustos 2023 kataloğunda yok yok
Piyasadaki en ucuz ayçiçek yağı o markette! Kapıdan giren bu fiyata stok yapıp çıkıyor
Piyasadaki en ucuz ayçiçek yağı o markette! Kapıdan giren bu fiyata stok yapıp çıkıyor
Tatil hazırlığı yapan A101'e koşsun! Deniz şortundan simide kadar tüm ürünler büyük indirimde
Tatil hazırlığı yapan A101'e koşsun! Deniz şortundan simide kadar tüm ürünler büyük indirimde
Solo tuvalet kağıdı ve havlu kağıt sadece o markette indirimde! Fiyatı gören stok yapacak
Solo tuvalet kağıdı ve havlu kağıt sadece o markette indirimde! Fiyatı gören stok yapacak
O markette 5 litre Orkide ayçiçek yağı 139 TL, domates salçası 29 TL! İndirim bitmeden yetişen alıyor
O markette 5 litre Orkide ayçiçek yağı 139 TL, domates salçası 29 TL! İndirim bitmeden yetişen alıyor
A101'de indirim bayramı başladı! Zeytin 79 TL, 3 kg yoğurt 67,5 TL'ye düştü: Stoklar bitmeden koşun
A101'de indirim bayramı başladı! Zeytin 79 TL, 3 kg yoğurt 67,5 TL'ye düştü: Stoklar bitmeden koşun
BİM'e giden sepetleri tıka basa dolduracak! Fiyatlar 9,90 TL'ye kadar düştü
BİM'e giden sepetleri tıka basa dolduracak! Fiyatlar 9,90 TL'ye kadar düştü