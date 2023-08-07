Büyük indirimin bitmesine sadece günler kaldı! Migros 25 üründe fiyatları dibe çekti

Kaçırmayacağınız bir kampanya şimdi Migros mağazalarında. Bakkaliye, mangal ürünleri ve et ürünlerinde indirimli fiyatlarıyla dikkat çeken Migros Market, birçok aktüel üründe de indirim duyurdu. Migros mağazaları, 3-16 Ağustos tarihleri ​​arasında tüm müşterilerine geçerli olacak indirimleri duyururken, yakında stoklarını yenileyeceklerini de açıkladı. Peki, 3 Ağustos'tan itibaren Migros'ta hangi indirimler var? İşte detaylar..

"Yeni Migros İndirimleri"





Migros mağazaları, her hafta maddi sıkıntı yaşayan ve avantajlı alışveriş adresleri arayan müşterileri için çeşitli indirimler duyururken, bu hafta da indirimli etiketleriyle müşterilerini şaşırttı. Migros Market, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek kaynaktan, fiyatına finansal destekle sunacağını açıkladı.

Migros mağazaları, indirimli ürünlerin 3-16 Ağustos tarihleri ​​arasında sadece tüm Migros mağazalarında bulunacağını duyurdu. Bu haftanın Migros indirimleri ise şöyle:

* Bulaşık Makinesi

* Çocuk Saati

* 109 Ekran Android Smart Led TV

* Bluetooth Kulaklık

* Saç Kurutma Makinesi

* Filtre Kahve Makinesi

* Tost Makinesi

* Yuvarlak Tencere

* Türk Kahvesi Makinesi

* Araç Tipi El Süpürgesi

* Otomatik Baharat Değirmeni

* Taşınabilir Müzik Sistemi

* Fanlı Notebook Soğutucu

* Burun ve Kulak Temizleme Cihazı

* Otomatik Katlanır Çocuk Oyun Çadırı

* Katlanır Kabin Boy Valiz

* Vücut Analiz Tartısı

* 3 Katlı Tekerlekli Raf Ünitesi