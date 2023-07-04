Çantasını alan koşsun! A101'de 5 litresi 49,90 TL'ye düştü: Kaçıran pişman olacak!

Alo toz deterjan, 10 kg'lık ekonomik paketiyle sadece 209 TL'ye sunuluyor. Bu indirimli fiyatla uzun süre kullanabileceğiniz bir deterjanı avantajlı bir şekilde temin edebilirsiniz. Temizlik ihtiyaçlarınızı karşılamak için ekonomik ve kaliteli bir seçenek sunuyor.

Beyaz peynir, lezzeti ve besleyici özellikleriyle sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biri. A101 aktüel ürünler kataloğunda beyaz peynir 99 TL'ye düşmüş durumda. Bu fiyatla kaliteli bir peyniri uygun bir şekilde satın alabilir ve lezzetli atıştırmalıklarınızı tamamlayabilirsiniz.

Pirinç, mutfaklarımızda sıklıkla kullanılan bir gıda maddesidir. A101 kataloğunda yer alan indirimli fiyatlarla pirinç 42 TL'ye düşmüştür. Bu uygun fiyatla pirinç ihtiyacınızı karşılayabilir ve lezzetli pilavlarınızı hazırlayabilirsiniz.

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