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Carrefour'da bayram öncesi kırmızı ve beyaz et indirimi! 1 kg 119 TL'ye düştü!

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Carrefour'da bayram öncesi kırmızı ve beyaz et indirimi! 1 kg 119 TL'ye düştü!
CarrefourSA, beyaz ve kırmızı et kategorisinde büyük bir indirim kampanyası başlattı. 1 kilogram dana kıyma 289 TL, kuşbaşı 305 TL ve 1 kilogram levrek ise 119 TL olarak belirlendi. İşte detaylar...

CarrefourSA, Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olarak binlerce şubesiyle her vatandaşın evine protein, besin ve temel gıda ürünlerini tedarik etmektedir. Son dönemde et fiyatlarının yükseldiği bir dönemde CarrefourSA, indirimlerine devam etmektedir.

11 HAZİRAN'A KADAR GEÇERLİ OLACAK

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Kurban bayramına az bir süre kala, kasap ve marketlerdeki ani ve yüksek fiyat artışlarına karşın CarrefourSA, farkını ortaya koymayı başarmıştır. CarrefourSA, beyaz et ve kırmızı et kategorilerinde büyük indirimler uygulamaktadır. 1 kilogram dana kıyma 289 TL, kuşbaşı 305 TL, 1 kilogram levrek ise 119 TL olarak belirlenmiştir. Bu indirimlerle, et tüketimi insanların temel protein ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmayı hedeflemektedir. CarrefourSA marketlerine gelen herkes, indirimli fiyatlardan faydalanabilecektir.

CarrefourSA'nın duyurusuna göre, ürünlerdeki stokların sınırlı olduğu belirtilmiş ve bu nedenle yoğun talep nedeniyle kısa sürede stokların tükenebileceği uyarısı yapılmıştır. İndirimlerin 11 Haziran tarihine kadar geçerli olacağı da duyurulanlar arasındadır.

CarrefourSA, tüketiciye uygun fiyatlarla kaliteli et ürünleri sunarak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir. Hem et fiyatlarındaki artışlara karşı bir alternatif sunması hem de geniş şube ağıyla hizmet vermesi CarrefourSA'yı tercih edilen bir market zinciri haline getirmektedir.

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