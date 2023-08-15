CarrefourSA bu hafta herkesi zengin yapacak! Bu kataloğu gören kartlarını hazırlasın!
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Sevilen market zincirlerinden olan CarrefourSa yeni haftanın indirimli ürünlerini yayınladı. Haftanın broşüründe elektronikten hediyelik ürünleri ve züccaciye eşyaları ilgiyi gördü. İşte CarrefourSa 15 Ağustos 2023 kataloğu...
CarrefourSA kampanya döneminin indirimli ürünleri müşterilerle paylaşılırken 15 Ağustos ürünleri yoğun ilgi gördü. Birbirinden farklı ürünler indirimli olarak raflarda yer alırken kahvaltılık ürünler ve evin tüm temel ihtiyaçları yarı fiyatına satışa çıkartıldı.
CARREFOURSA 15 AĞUSTOS 2023 KATALOĞU
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