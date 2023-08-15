CarrefourSA bu hafta herkesi zengin yapacak! Bu kataloğu gören kartlarını hazırlasın!

Sevilen market zincirlerinden olan CarrefourSa yeni haftanın indirimli ürünlerini yayınladı. Haftanın broşüründe elektronikten hediyelik ürünleri ve züccaciye eşyaları ilgiyi gördü. İşte CarrefourSa 15 Ağustos 2023 kataloğu...