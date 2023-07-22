CarrefourSA'dan alışveriş yapanlar dikkat! Tek SMS ile 100 TL'nizi geri alın

Bankalar müşterilerine harcama kampanyaları yapmaya devam ediyor. Peki 100 TL ödeme nasıl alınır? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEK MESAJLA 100 TL ALABİLİRSİNİZ

Akbank tarafından bildirilen son kampanyaya göre 31 Temmuz tarihine kadar CarrefourSA Marketlerde yapılan 1000 TL ve alışverişler sonrası 100 TL ödemenizi iade alabilirsiniz. Alınan chip-paralar müşterinin kartına anında yüklenerek Axess üye iş yerlerinde kullanılacak. Kampanyaya carrefoursa.com internet sitesi üzerinden hemen katıl seçeneğiyle katılabilirsiniz.





Aynı zamanda Akbank sisteminde kayıtlı olan numaradan 4566 numarasına WEB yazıp göndererek katılım sağlayabilirsiniz. Axess, Wings, Free, Akbank, Ticari kartlar ve ek kartlar kampanyaya dahil olacak. Bir müşteri kampanyadan en fazla 1000 TL chip-para alabilir. Chip-paralarla yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Nakit çekim işlemleri, EFT havale işlemleri, fon alım satımları, BES işlemleri, otomatik fatura talimatları, vergi ödeme işlemleri kampanyaya dahil değildir. Eğer kampanya süresince iptal ya da iade yapılırsa chip-para iade alınır. Kampanya yalnızca carrefoursa.com ve CarrefourSA mobil uygulamasında geçerli olacak. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerin taksitlendirilme süresi yasal olarak 12 aydır, ticari kartlarla ilgili ise 18 ay olarak avantaj sunulmaktadır. Kampanya süresince Akbank ve CarrefourSA kampanyada değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.