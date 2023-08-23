Çay, şeker, toz şeker, ayçiçek yağı indirimde! Tarım Kredi Market zamlardan önce indirimi patlattı!

Sık sık yaptığı kampanyaları müşterileriyle paylaşan Tarım Kredi Marketler yine yüzleri güldürdü. Birçok ürün fiyatı yarı yarıya düştü! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TARIM KREDİ MARKETLERDEN BÜYÜK İNDİRİM

Tarım Kredi Marketler her ay iki haftada bir iki kez indirimli fiyatlarını müşterileriyle paylaşıyor. Son dönemlerde artan raf fiyatları vatandaşı mağdur ederken marketin bu kampanyası ilaç gibi geldi. Birçok temel ihtiyaç ürünü indirimli şekilde marketlerden temin edilebilecek. Tarım Kredi marketlerin indirimli ürünleri ve fiyatları şu şekilde;





-Yumurta 68.50 TL

-Tereyağ 155 TL

-Kaşar Peyniri 142.50 TL

-Kent Missbon 10.50 TL

-Kremalı Bisküvü 16.90 TL

-Petibör Bisküvü 8.90 TL

-Mısır ve Pirinç Patlağı 4.95 TL

-Meyveli Barlar 14.90 TL

-Paysan Eski kaşar 59,90 TL

-Tarım Kredi tam yağlı kültürlü beyaz peynir 89,90 TL

-Tarsus yöresel peynirler 39,90 TL

-Tarım Kredi kaşar peyniri 159,90 TL

-Tarım Kredi Taze kaşar peyniri 159,90 TL

-Tarım Kredi Süt ayran 19,95 TL

-Tarım Kredi %100 meyve suyu 17,90 TL

-Klasik ve şekersiz Coca Cola çeşitleri 19,50 TL

-Fanta limonata çeşitleri 15,90 TL

-Fanta ve sipariş çeşitleri 19,50 TL

-Demlik Poşet Siyah Çay 109,90 TL,

-1000 Gram Karadeniz Siyah Çay 91,90 TL,

-Organik Siyah Çay 74.90 TL,

-Sade Gazoz 21.90 TL,

-Ultra Bebek Bezi Çeşitleri 199,90 TL

-Doğal Banyo Sabunu 49.90 TL'den

-4000 Ml Bulaşık Deterjanı 64.90 TL,

-100 Adet Peçete 13.90 TL,

-3 Katlı 16 Rulo Tuvalet Kağıdı 89.90 TL,

-Yüzey Temizleyici 19.90 TL

-Bebek Bezi Çeşitleri 199,90 TL,

-Doğal Banyo Sabunu 49.90 TL,

-3 Katlı Tuvalet Kağıdı 168.90 TL