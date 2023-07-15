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  3. Cebinde Akbank kartı olanlar dikkat! Bunu yapanlara 1.250 TL geri ödeme yapılıyor

Cebinde Akbank kartı olanlar dikkat! Bunu yapanlara 1.250 TL geri ödeme yapılıyor

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Cebinde Akbank kartı olanlar dikkat! Bunu yapanlara 1.250 TL geri ödeme yapılıyor
Akbank müşterisi olanlara görülmemiş kampanya geldi. Müşterilerine özel hediye para dağıtan Akbank, yeni avantajlarını duyurdu. Şimdi başvuru yapan herkese 1.250 TL hediye fırsatı imkanı veriliyor. İşte Akbank harcadıkça kazandıran kampanya detayları...

Akbank müşterilerine yeni kampanya düzenlerken 1.250 TL'ye kadar nakit destek imkanı sunduğunu açıkladı. Yapılan duyurular üzerine Akbank, ilk defa Axess'e başvuruda bulunan ver market, elektronik, akaryakıt üzerinden yapılan harcamalara karşılık olarak para kazanma imkanı verdi.

Her bir müşteri kampanyadan 5 defa yararlanarak toplamda 1.250 TL'ye varan chip - para ödemesini hesabına kazandırır. Akbank kampanyası üzerinden bireysel kartı olmayan 4 Temmuz 2023 -31 Temmuz 2023 aralığında ilk defa Axess kredi kartı başvurusunda bulunan ve 31 Temmuz 2023 tarihine kadar kredi kartı onaylanan müşteriler kampanyadan yararlanabilir.

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AKBANK'TAN HEDİYE LİRA

Temmuz sonuna kadar devam edecek olan kampanya için kadar başvurusu onaylanan vatandaşlar kampanyaya katılımı Juzdan, Akbank Mobil ya da SMS yolu ile dahil olabilir. 15 Ağustos 2023 tarihine kadar yapılacak olan 1500 TL ve üzeri her alışveriş için 250 TL chip para kazanılabilir. Toplamda kazanılan chip paraların tutarı ise 1250 TL'dir. 

Aktüel
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