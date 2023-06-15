Cebinde bu karttan olan tatilde bile kazanacak! Tam 3000 TL geri verilecek: Tek başvuru yeter

Akbank Mobil üzerinden tatile gidecek müşterilerine özel indirim haberi geldi. "1011TATIL10" davet koduyla beraber 3 bin TL iade için başvurular başladı. Restoran sektöründe ki harcamalar için geçerli olan iade için neler yapılması gerektiği ve tüm detaylar...

KAMPANYA ŞARTLARI

-22 MAyıs - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerlidir.

-"1011TATIL10" davet koduyla ilk kez Akbanklı olan müşteriler faydalanabilir.

-Akbank kredi kartları ile tatilsepeti.com ve restoran sektöründe yapılan ve aylık toplam 10.000 TL ve üzeri alışverişleri için de her ay 1.000 TL, 3 ayda toplamda da 3.000 TL iade yapılır.





-Kampanyadan yalnızca tatilsepeti.com ve restoran harcamaları kabul edilir.

-Axess ve Wings kredi kartlarından harcama yapılır.

-Kod ile mobil üzerinden müşteri olunduktan sonra Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesini mobilden ya da şubeden tamamlanması gerekir.

-Akbank T.A.Ş. ve Tatilsepeti.com kampanyayı durdurma, sonlandırma bunlarla birlikte kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.