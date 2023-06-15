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  3. Cebinde bu karttan olan tatilde bile kazanacak! Tam 3000 TL geri verilecek: Tek başvuru yeter

Cebinde bu karttan olan tatilde bile kazanacak! Tam 3000 TL geri verilecek: Tek başvuru yeter

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Cebinde bu karttan olan tatilde bile kazanacak! Tam 3000 TL geri verilecek: Tek başvuru yeter
O banka müşterilerine tatilde bile kazandıracak kampanya haberi geldi. Tatilsepeti'nde 3 bin TL'ye varan iadeler için yapmanız gerekenler çok basit. İşte, indirimli tatil yapmak için gerekli şartlar haberimizde.

Akbank Mobil üzerinden tatile gidecek müşterilerine özel indirim haberi geldi. "1011TATIL10" davet koduyla beraber 3 bin TL iade için başvurular başladı. Restoran sektöründe ki harcamalar için geçerli olan iade için neler yapılması gerektiği ve tüm detaylar...

KAMPANYA ŞARTLARI

-22 MAyıs - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerlidir.

-"1011TATIL10" davet koduyla ilk kez Akbanklı olan müşteriler faydalanabilir.

-Akbank kredi kartları ile tatilsepeti.com ve restoran sektöründe yapılan ve aylık toplam 10.000 TL ve üzeri alışverişleri için de her ay 1.000 TL, 3 ayda toplamda da 3.000 TL iade yapılır.

akbank

-Kampanyadan yalnızca tatilsepeti.com ve restoran harcamaları kabul edilir.

-Axess ve Wings kredi kartlarından harcama yapılır.

-Kod ile mobil üzerinden müşteri olunduktan sonra Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesini mobilden ya da şubeden tamamlanması gerekir.

-Akbank T.A.Ş. ve Tatilsepeti.com kampanyayı durdurma, sonlandırma bunlarla birlikte kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

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