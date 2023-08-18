Cebinde Worldcard taşıyanın talihi döndü! Ay sonuna kadar bunu yapanlara 2600 TL para iadesi var

12-31 Ağustos tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek olan kampanya kapsamında en fazla 2.600 TL WorldPuan verileceği açıklandı. Bu bağlamda, yayınlanan açıklamanın hemen ardından kampanya detayları araştırılmaya başlandı.

Worldcard 2600 TL Worldpuan Kampanyası

WorldCard resmi sitesinde yer alan bilgilerde; 12-31 Ağustos 2023 tarihleri ​​arasında peşin ve taksitli olarak yapılan yurt içi turlar, Kuzey Kıbrıs turları, kültür turları ve yurtdışı turlarda World Points %100'e varan oranda hediye edilecektir. Ağustos ayı sonuna kadar devam eden kampanyadan yararlanmak isteyenler World Mobile uygulamasına katılarak veya "SETUR" yazıp müşteri numarasını 4454'e gönderebilirler.





Söz konusu kampanyada yayınlanan bilgilendirme metninde, "12-31 Ağustos tarihleri ​​arasında tüm iç hatlar ve kuzey destinasyonlarla WorldCard, setur.com.tr, Setur mobil uygulaması veya 444 28 22 çağrı merkezi, Setur şubeleri ve Yetkili distribütörlerden tek seferde gerçekleştirilecek olan yurt içi ile birlikte Kuzey Kıbrıs otelleri, kültür tur işlemleri, yurt dışına tur rezervasyonları sonucunda 10.000 TL-20.000 TL arasında yapılan harcamalşara 1000 TL tutarında, 20.000 TL-30.000 TL arasında yapılan harcamalara 1500 TL verilecektir." denildi.

"Ağustos 2023 itibariyle geçerli Worldcard teklifleri"

World Mobile uygulamasından kampanyaya katılım sağlamak için "Kampanyalar" bölümünde kampanya için "Hemen Katıl" butonuna tıklamanız gerekiyor. 2.600 TL World Puan'a varan Setur kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, Ağustos ayında başlayan güncel fırsatlardan yararlanmak isteyenler veya geçen ay başlayıp 2019 yılında başlayan kampanyalardan yararlanmak isteyenler "Promosyonlar" bölümünü ziyaret edebilirler.